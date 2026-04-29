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Ballon OL à l'entraînement
Ballon OL à l’entraînement / (Crédit : Romane Thevenot)

Parti de l’OL en janvier, Mathieu Seckinger rebondit au Paris FC

  • par David Hernandez

    • Ancien scout puis adjoint à l’OL Académie jusqu'en janvier dernier, Mathieu Seckinger n’a pas mis longtemps à rebondir. Il va reprendre du service du côté du Paris FC.

    Il a fait partie de la vague importante de départs qu’a connue l’OL Académie ces derniers mois. À 40 ans, Mathieu Seckinger avait quitté son rôle d’adjoint du centre de formation en charge notamment du recrutement en janvier dernier, pendant que Christian Bassila reprenait les rênes de la formation lyonnaise. Arrivé dans la capitale des Gaules dans les valises de Matthieu Louis-Jean et David FriioSeckinger avait occupé un rôle de recruteur pour le groupe pro avant de bifurquer sur l’Académie au moment du départ de Fabien Caballero.

    Un réseau qui plaît au Paris FC

    Sans mission depuis son départ de Meyzieu en janvier dernier, l’ancien "scout" de l’OM ou encore de Manchester United va reprendre du service dans un club de Ligue 1. Il a annoncé sur ses réseaux sociaux son arrivée au Paris FC pour cette fin de saison et les suivantes. Il occupera un rôle dans la cellule de recrutement, chapeautée par Marco Neppe, le directeur sportif du club parisien.

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