Qualifié depuis plusieurs semaines pour la demi-finale de Première Ligue, OL Lyonnes attend encore de savoir qui sera son adversaire. En attendant, la date et l'horaire de ce match décisif ont été fixés au samedi 16 mai à 18h au Parc OL.

Est-ce que le match de ce mercredi soir sera un avant-goût de ce qu'il se passera en demi-finale des play-offs de Première Ligue ? Même si les têtes sont déjà à Arsenal, OL Lyonnes joue un match de championnat en retard avec un déplacement à Nantes à 19h. Cela pourrait bien se transformer en l'une des deux affiches du dernier carré du championnat puisque les Fenottes restent dans l'attente du nom de leur adversaire. Et il y a de fortes chances que ce soit les Canaries, qui comptent cinq points de retard sur le PSG à deux matchs de la fin. Cependant, le scénario de la demi-finale, si cela reste ainsi, sera bien différent de celui de ce mercredi. En effet, Jonatan Giraldez a choisi d'emmener une classe biberon en Loire-Atlantique pour faire reposer ses cadres en vue d'Arsenal, samedi (15h)*.

Une opération spéciale en tribune pour cette demi-finale

Quoi qu'il en soit, le potentiel OL Lyonnes - FC Nantes en demi-finale des play-offs de Première Ligue connait désormais son jour et son horaire. En attendant le nom de leur opposant, les coéquipières de Wendie Renard disputeront la première demie de cette campagne 2025-2026 le samedi 16 mai à 18h. Le match se tiendra au Parc OL, à un horaire plutôt agréable, de quoi certainement attirer un peu de monde. Le club a d'ailleurs lancé depuis quelques semaines déjà une opération spéciale avec le retour du "Match de Wouf". Les supporters pourront venir dans une tribune réservée avec leur chien, comme cela avait été le cas la saison passée.

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