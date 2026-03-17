Ligue Europa : le Celta déjà tourné vers l'OL

Après son match nul face au Real Betis dimanche, le Celta a rapidement tourné la page pour penser à l'OL. Rendez-vous jeudi à Décines.

Au moins, les deux formations seront sur un même pied d'égalité avant d'aborder ce 8e de finale retour à Décines. Comme l'OL au Havre (0-0), le Celta de Vigo a fait match nul du côté de Séville. Malgré l'ouverture du score très rapide face au Real Betis, les hommes de Claudio Giráldez ont concédé l'égalisation qui ne leur permet pas de revenir sur leur adversaire au classement.

Après la partie, l'entraîneur galicien était d'ailleurs mécontent car il aurait espéré davantage. Mais dès le coup de sifflet, son équipe était tournée vers ce choc en France jeudi prochain. "Je suis sûr que nous obtiendrons un excellent résultat à Lyon", a commenté Borja Iglesias, selon les médias locaux. L'attaquant sera suspendu après son carton rouge à l'aller (1-1).

"On peut battre n'importe qui"

Titulaire ce week-end pour faire souffler Ilaix Moriba, Hugo Sotelo a lancé la rencontre. "On sait à quel point c’est compliqué (face au Real Betis). On a eu de nombreuses occasions de prendre les trois points, mais il faut continuer et jeudi, on visera plus haut. Nous savons que le terrain est difficile et que c'est une bonne équipe. Ils l'ont démontré lors du match aller, ils ont beaucoup de talent et, personnellement, je les ai beaucoup appréciés", a confié le milieu de terrain, avant de clamer. "On peut battre n'importe qui."