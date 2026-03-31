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Prosper Peter, joueur d’Angers (@Ligue 1)

Angers - OL : les Angevins retrouvent Peter, Arcus et Zinga toujours absents

  • par Elohan Latta

    • Comme les Lyonnais, les Angevins ont retrouvé le chemin de l’entraînement ce lundi. Prosper Peter était avec ses coéquipiers. Carlens Arcus et Melvin Zinga sont toujours à l’infirmerie.

    Les derniers préparatifs. À l’instar des hommes de Paulo Fonseca, les joueurs d’Angers étaient de retour à l’entraînement lundi. Avec deux séances prévues à la Baumette, ces derniers ont essayé de garder le rythme à l’approche de la reprise de la Ligue 1 ce week-end.

    Le rendez-vous de l’après-midi s’est déroulé avec un effectif réduit de deux gardiens et douze footballeurs de champ. Comme le rapportent nos confrères de Ouest-France, l’attaquant Prosper Peter a retrouvé l’entraînement collectif. Ce dernier était forfait à Lens (5-1) après avoir reçu un coup au visage. Il s’était entretenu en marge du groupe, les jours précédents.

    Dujeux attend également le retour de ses internationaux

    En fin de semaine, les Angevins seront plus nombreux grâce au retour des internationaux. Le portier et taulier de l’équipe, Hervé Koffi rejoindra les rangs, tout comme Marius Courcoul, Harouna Djibrin, Goduine Koyalipou et Jordan Lefort. Toutefois, Carlens Arcus et Melvin Zinga, blessés et absents de la séance, ne sont toujours pas à disposition du coach Alexandre Dujeux. Le SCO était au repos ce mardi. 

    Malgré un matelas confortable sur le premier barragiste, Auxerre, le club du Maine-et-Loire aura à cœur de retrouver le succès à domicile. Sensation qu’ils n’ont plus connue depuis deux rencontres. Face à eux, les Lyonnais n'arriveront pas dans les meilleures dispositions à Raymond-Kopa. Au vu de leur dynamique actuelle, une victoire pour lancer le sprint final apparaît comme primordiale pour les partenaires de Moussa Niakhaté.

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