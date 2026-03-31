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Crédit : Champion’s Cup Rekupo

Meyzieu va être le théâtre d’un tournoi de jeunes relevé

  • par Elohan Latta
  • 1 Commentaire

    • Les 5 et 6 avril prochains, la Champion’s Cup Rekupo débarquera à Meyzieu. 68 équipes de jeunes de la région Rhône-Alpes y défendront fièrement leurs couleurs.

    Un tournoi idéal pour découvrir les talents de demain. Les 5 et 6 avril prochains, 68 équipes de la région Rhône-Alpes feront vibrer le stade des Servizières à Meyzieu. Pour cette 16e édition, le club de la banlieue lyonnaise accueillera, le dimanche 5 avril, 24 équipes U9 ainsi que huit formations féminines U13. Les 36 équipes masculines U11 seront, elles, à l’œuvre le lendemain.

    La Champion’s Cup Rekupo s’organise de janvier à mai 2026. Avant d'établir son campement sur les installations de l’US Meyzieu, l’événement est passé par la Martinique, le Var, l’Ille-et-Vilaine, le Val-d’Oise et la Haute-Garonne. Cette sixième étape sera l’une des quatre encore prévues dans l’Hexagone.

    L’Allianz Riviera en ligne de mire

    Comme lors de la précédente édition, les vainqueurs de chaque catégorie se qualifieront pour la grande finale de cette compétition. Celle-ci est prévue dans l’enceinte niçoise de l'Allianz Riviera les 19 et 20 mai. Ils pourront s’y mesurer aux jeunes de clubs professionnels tels que l’OM, le MHSC ou encore les locaux : l'OGC Nice

    À noter qu’en plus de l’organisation du tournoi, la Champion’s Cup Rekupo met un point d’honneur à sensibiliser joueurs et spectateurs aux enjeux environnementaux. Un village dédié proposera ainsi des activités autour du tri des déchets, de la gestion des déchets chimiques et des pratiques de recyclage.

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    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - mar 31 Mar 26 à 19 h 30

      Il y aura des scouts d'un peu partout .
      Ils viennent les repérer au berceau maintenant .
      J'ai revu une vidéo de Ronaldinho à 10 ans .
      Il dénotait sur le terrain par sa classe déjà .

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