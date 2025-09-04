Actualités
Mathys De Carvalho, milieu de l'OL
Mathys De Carvalho, milieu de l’OL

Par obligation, mais aussi par choix, l'OL fait de la place aux jeunes

  • par Antoine Lio
  • 1 Commentaire

    • En entamant sa cure d'austérité cet été, l'OL a été contraint de viser moins haut et de faire davantage confiance à la jeunesse. À eux de saisir l'opportunité.

    La conjoncture parfaite pour les jeunes ? Bien sûr, la situation du club est délicate, mais par un concours de circonstances, le contexte pourrait profiter à la jeunesse. De quoi redorer l'image de l'Académie lyonnaise, pas vraiment reluisante ces dernières années ?

    Aujourd'hui, l'effectif du groupe professionnel est peut-être moins "sexy" sur le papier, mais il promeut un nouvel état d'esprit plus solidaire. Surtout, par la force des choses, il voit apparaître de nouveaux visages issus du groupe Pro 2. Kahlis Merah en est la principale illustration, mais il n'est pas le seul. Avec lui suivent Mathys De Carvalho, Alejandro Gomes Rodríguez ou encore Enzo Molebe.

    "Les jeunes joueurs vont avoir leur mot à dire"

    En conférence de presse mercredi avec Michael Gerlinger, Mathieu Louis-Jean évoquait l'opportunité de se montrer pour la jeunesse rhodanienne cette saison. "On le voit avec le jeune Khalis, c'est important de donner l'espace aux jeunes joueurs talentueux venant du centre de formation. C'est à eux aussi d'aller chercher l'opportunité", a-t-il affirmé.

    "Bien sûr ils vont avoir leur mot à dire. Mais il n'y aura pas de pression pour les faire jouer. Ça sera au coach de faire ses choix quand il sentira qu'ils seront prêts pour débuter, a-t-il tempéré. Mais on voit avec Khalis, lorsqu'il y a une opportunité, notre Académie est encore performante." Une affirmation qui demandera tout de même confirmation dans les mois et années à venir, car il reste du travail à accomplir sur ce sujet.

    1 commentaire
      alain.taulin@orange.fr - jeu 4 Sep 25 à 16 h 57

      Pourquoi s’étonner ? Si on analyse les dernières saisons, chaque année nous avons un ou deux jeunes qui percent en équipe première ! Que dire de Barcola, Malo Gusto et bien d’autres. Dire que la formation Lyonnaise baisse de niveau n’est pas exacte. Le « cru » 2025 le prouvera une nouvelle fois!

