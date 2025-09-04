Ce jeudi (ou tôt vendredi matin), cinq internationaux lyonnais lanceront la première trêve internationale de la saison.

Du repos après un premier mois remarquable en championnat ? Les Lyonnais auraient sans doute apprécié. Pour douze d'entre eux, il est surtout question de la sélection, avec laquelle ils sont depuis le début de la semaine. Cinq joueurs ont d'ailleurs rendez-vous dès jeudi (ou tôt mercredi matin pour les Sud-Américains) sur les terrains.

Le menu commencera en fin d'après-midi pour les cinq internationaux. Les U20 de Bernard Diomède et Khalis Merah préparent la prochaine Coupe du monde qui aura lieu en septembre prochain (27 septembre-19 octobre). L'équipe de France affrontera, en match amical, l'Espagne à Clairefontaine (16 heures).

Ensuite, ce sont les "grands" qui vont amorcer leurs matchs qualificatifs pour le Mondial 2026. Clinton Mata et l'Angola débuteront à 18 heures avec l'objectif de se relancer dans la course. Quatrièmes de leur poule, sur six, les joueurs de Pedro Gonçalves accueillent la Libye.

Fofana, Diarra et Tagliafico poursuivront

Malick Fofana prendra le relais à 20h45 avec la Belgique. Les Diables Rouges affronteront le Liechtenstein. Troisièmes et à trois longueurs du deuxième dans ces éliminatoires à la compétition mondiale, les hommes de Rudi Garcia doivent rattraper leur retard sur les Pays de Galles et la Macédoine du Nord (qui comptent deux rencontres en plus).

En Afrique, Lassine Diarra connaît actuellement sa deuxième convocation. À 21 heures, un premier défi l'attend, lui et la sélection du Mali, quatrième de la poule qualificative pour la Coupe du monde. Ils défieront les deux premiers, à commencer par les Comores.

Enfin, dans la nuit de jeudi à vendredi (1h30 en France), l'Argentine de Nicolás Tagliafico, assurée d'une qualification au prochain Mondial, fera face au Venezuela. En Amérique du Sud, Lionel Scaloni a de nouveau fait confiance à la grinta du latéral (70 sélections).

Le programme de ce jeudi :