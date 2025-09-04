OL : Moussa Niakhaté, (enfin) patron et leader de l'équipe ?

En demi-teinte depuis son arrivée et controversé par sa valeur marchande, Moussa Niakhaté semble progressivement trouver son rythme avec l'OL.

Avoir de la patience, oui, mais quand la bagatelle de 31,9 millions d'euros sont mis sur la table, grandes sont les exigences. Un transfert onéreux, faisant de lui le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du club, après Orel Mangala (35 millions d'euros). Alors forcément, Moussa Niakhaté était attendu au tournant. Et après les nombreuses critiques reçues à son égard l'an dernier, il faut dire que son adaptation a pris du temps. Peut-être trop à en juger selon certains ? Ajoutez à cela le début de saison en dents de scie livré par l'OL en 2024.

Le mal était fait. Pierre Sage a tenté de maintenir le navire à flot, puis Paulo Fonseca a repris le flambeau, sans atteindre les objectifs, malgré une qualification en Ligue Europa. Depuis la reprise du championnat, un nouvel état d'esprit émerge, l'Olympique lyonnais étonne positivement. Tout comme le défenseur par ailleurs. Lundi soir, l'équipe de Tant qu'il y aura des Gones a débattu sur les performances de Moussa Niakhaté, dont la solidité semble rejaillir sur le reste de l'arrière-garde.

Un statut (enfin) en accord avec les performances ?

Le Sénégalais a posé ses valises entre Rhône et Saône depuis un an désormais. Très vite, il a pris de la place dans le vestiaire par sa personnalité. Mais sur le terrain, cela ne suivait pas. Sauf que sur ce début d'exercice 2025-2026, il n'y a rien à redire sur ses prestations.

Notre consultant, ex-milieu offensif, Enzo Reale, a évoqué la nouvelle responsabilité du footballeur de 29 ans. "Il est très bon dans le duel, par rapport à l'année dernière, il a pris plus d'aisance dans sa relance. Il se prend moins la tête et il a moins de pression. Maintenant, il fait partie des cadres de l'effectif, a-t-il observé. On le sent vraiment concerné par ce travail défensif. Il parle beaucoup donc je pense que ça l'aide de connaître les gars qui sont à côté de lui."

Une force collective différente

De son côté, le triple champion de France Nicolas Puydebois a trouvé Moussa Niakhaté plus solide et engagé collectivement. "L'irrégularité de ses performances la saison dernière n'a pas joué en sa faveur. Non seulement il a coûté cher, mais en plus, il était irrégulier. Il faisait un bon match sur trois, donc il était un peu dans l'œil du cyclone, a-t-il précisé. Là, ça fait trois sorties que l'OL ne prend pas de but. Ça vient de la force collective, mais aussi de sa performance. En plus de gagner des duels, un défenseur central a aussi ce rôle de diriger aussi bien son milieu de terrain que son équipe."

Après un été qui a failli devenir hiver pour l'Olympique lyonnais au moment de sa possible rétrogradation administrative, l'enchaînement des événements a pour l'instant entraîné un effet positif dans le Rhône. Le groupe est solidaire en affiche un nouvel état d'esprit. Moussa Niakhaté en est l'illustration. "Il s'est installé par son leadership, son expérience, soulignait Nicolas Puydebois. Le fait d'être très appréciée de tous dans le vestiaire a son importance aujourd'hui. On sent qu'il est posé. Sa sagesse et son charisme ont un vrai impact sur ses coéquipiers".

Ce court échantillon demandera tout de même confirmation. Parmi les capitaines de l'OL en l'absence de Corentin Tolisso, il est peut-être enfin dans les bonnes dispositions et le bon contexte pour s'imposer comme le patron de la défense rhodanienne. Mais pour combien de temps ?