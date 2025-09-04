Actualités
Corentin Tolisso lors d'OL - Toulouse
Corentin Tolisso lors d’OL – Toulouse. (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Ligue 1 : l'OL recevra Toulouse le dimanche 5 octobre (15h)

  • par Antoine Lio

    • Le dimanche 5 octobre, l'OL accueillera Toulouse en marge de la 7e journée du championnat. Coup d'envoi prévu à 15 heures.

    Le calendrier de l'OL se surcharge progressivement. Avec les matchs de Ligue Europa la semaine, les hommes de Paulo Fonseca enchaînent aussi les week-ends pour le championnat. Après un mois de septembre ponctué par le début de la Ligue Europa et un voyage à Lille (28/09), l'Olympique lyonnais accueillera Salzbourg (02/10) à 21 heures pour la 2e journée de la phase de classement.

    5e match en 17 jours

    Trois jours plus tard, la Ligue 1 reprendra ses droits. Avec la réception de Toulouse en guise de septième journée. La confrontation aura lieu le dimanche 5 octobre à 15 heures. La fin d'un menu dense pour les Rhodaniens, puisqu'il s'agira de leur 5e sortie en 17 jours. Après, il sera temps de laisser la place à la trêve internationale.

    À l'issue de ce gros programme, on en saura sans doute plus sur les capacités des coéquipiers de Corentin Tolisso à enchaîner les rencontres. Un énorme test pour ce groupe qui n'est "pas complet", comme l'a reconnu Matthieu Louis-Jean. C'est aussi en ces périodes que se joue une potentielle qualification en coupe d'Europe.

    La 7e journée de Ligue 1 :

    • Paris FC - Lorient vendredi 03/10 à 20h45
    • Metz - Marseille samedi 04/10 à 17h
    • Brest - Nantes samedi 04/10 à 19h
    • Auxerre - Lens samedi 04/10 (21h05)
    • OL - Toulouse dimanche 05/10 (15h)
    • Le multiplexe de 17h15 avec Le Havre - Rennes, Monaco - Nice, Strasbourg - Angers
    • Lille - PSG dimanche 05/10 (20h45)
    à lire également
    Moussa Niakhaté lors de Nice - OL
    OL : Moussa Niakhaté, (enfin) patron et leader de l'équipe ?

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté lors de Nice - OL
    OL : Moussa Niakhaté, (enfin) patron et leader de l'équipe ? 14:15
    Corentin Tolisso lors d'OL - Toulouse
    Ligue 1 : l'OL recevra Toulouse le dimanche 5 octobre (15h) 13:15
    Ligue Europa : la liste A de l'OL avec Mangala et Nuamah mais sans Molebe 12:15
    Abner fêtant son premier but avec l'OL
    OL - OM (1-0) : l'avertissement d'Abner était justifié 11:15
    Ballon de l'OL
    OL : l'entraîneur des gardiens est suspendu pour un match 10:15
    Corentin Tolisso (OL) contre Lille
    Ligue 1 : l'OL ira à Lille le dimanche 28 septembre (17h15) 09:15
    Matt Turner
    Mercato : l'OL doit-il craindre d'autres "cas" Matt Turner 08:13
    Pep Guardiola et Rayan Cherki lors de Manchester City - Wydad AC
    Mercato : l'OL reste en affaires avec Manchester City pour un prêt 07:30
    d'heure en heure
    Christophe Jallet (ex-OL) rejoint le staff de l'équipe de France Espoirs 03/09/25
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    OL : Michael Gerlinger table sur "3 ans" de redressement 03/09/25
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    Mercato : l'OL a réduit sa masse salariale de plus de moitié 03/09/25
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    Mercato : l'OL a gardé de la marge pour janvier, et devrait conserver Fofana 03/09/25
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    OL - Matthieu Louis-Jean : "L’effectif n’est pas complet" 03/09/25
    Malick Fofana buteur lors de FCSB - OL en Ligue Europa
    Ligue Europa : l'OL aurait bénéficié du tirage le plus facile 03/09/25
    Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l'OL
    Mercato : revivez la conférence de presse de l'OL en direct 03/09/25
    Martin Satriano avec Lens
    OL : Martin Satriano se veut rassurant sur son état physique 03/09/25
    Pathé Mboup à Brest
    Mercato : Pathé Mboup (ex-OL) file à Brest 03/09/25
    Martin Satriano à l'OL
    OL : Martin Satriano a effectué son premier entraînement 03/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut