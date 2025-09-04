Ligue 1 : l'OL recevra Toulouse le dimanche 5 octobre (15h)

Le dimanche 5 octobre, l'OL accueillera Toulouse en marge de la 7e journée du championnat. Coup d'envoi prévu à 15 heures.

Le calendrier de l'OL se surcharge progressivement. Avec les matchs de Ligue Europa la semaine, les hommes de Paulo Fonseca enchaînent aussi les week-ends pour le championnat. Après un mois de septembre ponctué par le début de la Ligue Europa et un voyage à Lille (28/09), l'Olympique lyonnais accueillera Salzbourg (02/10) à 21 heures pour la 2e journée de la phase de classement.

5e match en 17 jours

Trois jours plus tard, la Ligue 1 reprendra ses droits. Avec la réception de Toulouse en guise de septième journée. La confrontation aura lieu le dimanche 5 octobre à 15 heures. La fin d'un menu dense pour les Rhodaniens, puisqu'il s'agira de leur 5e sortie en 17 jours. Après, il sera temps de laisser la place à la trêve internationale.

À l'issue de ce gros programme, on en saura sans doute plus sur les capacités des coéquipiers de Corentin Tolisso à enchaîner les rencontres. Un énorme test pour ce groupe qui n'est "pas complet", comme l'a reconnu Matthieu Louis-Jean. C'est aussi en ces périodes que se joue une potentielle qualification en coupe d'Europe.

La 7e journée de Ligue 1 :