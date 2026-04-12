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Afonso Moreira lors de Lorient - OL
Afonso Moreira lors de Lorient – OL (Photo by Damien Meyer / AFP)

OL - Lorient : avant-match, horaire et diffusion TV

  • par Alban Nivet

    • Après une série compliquée, l’Olympique lyonnais accueille Lorient ce dimanche. Retrouvez toutes les infos pratiques : avant-match, horaire et diffusion TV.

    Avant match

    Toujours en manque de confiance. L’OL aborde cette réception de Lorient dans une dynamique contrastée, marquée par un manque d’efficacité offensive. Battus (1-2) par Monaco puis accrochés face à Angers (0-0), les Lyonnais peinent à concrétiser leurs temps forts, avec seulement 5 buts inscrits lors des 6 derniers matchs de Ligue 1. Malgré des intentions de jeu intéressantes, les hommes de Paulo Fonseca ont du mal à faire basculer les rencontres. Un problème accentué par une gestion des matchs parfois délicate, notamment en seconde période. À domicile, face à une équipe lorientaise en difficulté à l’extérieur, l’OL devra rapidement retrouver de l’efficacité pour espérer se relancer dans la course à l’Europe.

    En face, Lorient arrive avec un profil accrocheur mais limité loin de ses bases. Les Merlus n’ont remporté que 2 de leurs 14 déplacements cette saison (5 nuls, 7 défaites). Ils peinent à imposer leur jeu hors de leur stade. Une fragilité qui se traduit également défensivement, avec 22 buts encaissés à l’extérieur, dont 14 en seconde période.

    À quelle heure se jouera OL - Lorient ?

    Le coup d’envoi sera donné à 20h45 au Parc OL, où environ 45000 personnes sont attendues pour soutenir les Lyonnais dans ce rendez-vous important. L’arbitre Benoit Bastien sera au sifflet pour diriger la rencontre.

    Sur quelle chaîne sera diffusé OL - Lorient ?

    La rencontre entre les joueurs de Paulo Fonseca et ceux d'Olivier Pantaloni, lors de cette 29e journée de Ligue 1, sera diffusée sur Ligue 1+.

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