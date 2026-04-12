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Noah Nartey au duel avec Geoffrey Kondogbia lors d'OM - OL
Noah Nartey au duel avec Geoffrey Kondogbia lors d’OM – OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

OL - Lorient : un onze lyonnais à repenser

  • par David Hernandez

    • Privé de son meilleur buteur et avec son capitaine sur le banc, Paulo Fonseca ne va pas avoir d’autre choix que de remodeler son onze de départ pour OL - Lorient.

    Il y a urgence. Ce n’est pas le premier week-end qu’on le dit, mais plus les journées passent et plus l’absence de victoire se veut problématique pour l’OL. Or, ce dimanche (20h45), au moment de rentrer sur la pelouse du Parc OL, les joueurs de Paulo Fonseca ne seront plus dans les places européennes de la Ligue 1. Provisoirement septièmes, les Lyonnais n’ont pas d'autre choix que de gagner. Non pas pour mettre la pression sur leurs concurrents, mais bien pour tenir leur cadence. La volonté du staff est de ne pas mettre de pression, mais il y en aura très clairement en clôture de cette 29e journée de Ligue 1.

    Pour le coup, Fonseca aurait bien aimé avoir toutes ses forces de frappe, ce qui ne sera pas le cas comme depuis de longues semaines. Ce dimanche, Pavel Sulc prendra place en tribunes avec les autres blessés que sont Malick Fofana, Rémi Himbert et Ernest Nuamah. Également sorti à Angers, Corentin Tolisso sera bien disponible mais commencera sur le banc, en espérant ne pas avoir besoin de lui pendant 90 minutes.

    Le milieu repensé ?

    Deux nouveaux coups durs à compenser dans le onze de départ. Face à la prestation d’Endrick à Angers, on pourrait penser que le Brésilien se réaxe face aux Merlus pour se montrer plus dangereux. Mais face au bloc breton, Paulo Fonseca ne devrait pas dévier de sa ligne de conduite avec son 4-2-3-1. Endrick et Moreira devraient occuper les couloirs, tandis que Roman Yaremchuk tentera d’apporter enfin sa pierre à l’édifice, lui qui n’a toujours pas marqué en Ligue 1.

    Si la défense devrait rester inchangée, avec le deuxième match de suspension de Nicolas Tagliafico, c’est bien l’entrejeu qui devrait connaitre un remodelage. Tyler Morton fera-t-il encore équipe avec Tanner Tessmann, encore peu à son avantage il y a une semaine ? Orel Mangala ronge son frein sur le banc, tandis que Noah Nartey a vu Khalis Merah être plutôt remuant lors de son entrée dans le Maine-et-Loire. Suffisant au jeune Français pour occuper le rôle de meneur de jeu ?

    La compo probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Mangala, Morton - Endrick, Nartey (ou Merah) - Moreira - Yaremchuk

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