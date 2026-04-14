Jérôme Brisard sera aux commandes de PSG - OL

Pour la 3e fois en 2026, Jérôme Brisard arbitrera un grand rendez-vous de l'OL. Il sera au sifflet du choc face au PSG dimanche soir.
Reparti sur de meilleures bases après sa victoire face à Lorient ce week-end (2-0), l'OL est-il en mesure d'enchaîner ? Il ne faut pas se leurrer, ce sera difficile dimanche prochain sur la pelouse du PSG. Certes, les Parisiens iront à Liverpool ce mardi en quarts de finale de la Ligue des champions. Mais ils auront largement le temps de s'en remettre, surtout en cas de qualification, avant le choc dominical à 20h45 le 19 avril.
Sauf que dans la course à l'Europe, l'Olympique lyonnais n'a pas beaucoup le droit à l'erreur. Alors ce voyage au Parc des Princes s'annonce ardu, oui, mais potentiellement crucial pour la suite. Afin de diriger les débats, nous retrouverons Jérôme Brisard, un des sifflets "vedettes" de la Ligue 1. En effet, à 40 ans, il dispose d'une solide expérience dans l'Hexagone, et un peu à l'international.
Des matchs à polémiques cette saison
Cette année par exemple, ce sera déjà la troisième fois qu'il dirigera une affiche des Rhodaniens. On se souvient des déplacements à Monaco (1-3) et à Marseille (3-2), qui ont engendré à chaque fois leur lot de polémiques. En revanche, il n'y avait pas eu grand-chose à signaler lors du revers 3-2 à Nice en octobre 2025.
Cette quatrième présence de monsieur Brisard contre le Paris Saint-Germain sera particulièrement scrutée. Après le match aller, la prestation de son homologue Benoît Bastien avait créé des remous pour plusieurs raisons. Mais comme souvent dans ces affiches très surveillées, peut-on rétorquer.
Dans sa tâche, il sera aidé par ses assistants Alexis Auger et Steven Torregrossa. Abdelatif Kherradji se chargera du temps additionnel et des changements. Très important pour revisionner certaines images, le duo Mathieu Vernice et Hamid Guenaoui tiendra la Var.
Aïe aïe aïe, c'était lui aussi à la var qui n'a pas vu la faute du parisien sur Tessmann, qui a donc reconnu que leur but était valable .
La DTA a reconnu qu'il s'était trompé 😠allez et une erreur de plus, une 😰
.....sauf que ce n'est plus Brisard mais Brissard. 🤣
Vous m'avez compris 😉
Encore une fois, ça ne sert à rien d'en faire tout un fromage. Fonseca et le staff entraînent une attitude délétère envers le corps arbitral de la part des supporters notamment. Sous Pierre Sage bizarrement ce n'était pas du tout le cas...
Si on est meilleur qu'eux on gagnera, il faut arrêter de se cacher constamment derrière les arbitres.
Salut BadGones91.
Pour moi on a été meilleur qu'eux à l'aller sans Tolisso, sans Sulc et avec Guezzal en pointe..
Mais leur but a été accepté malgré une faute flagrante de Vitinha
Et 2 penos nous ont été refusé..
Si encore ce cas la aurait été une exception, bon on peux l'accepter pourquoi pas..
Si nous aussi de temps à autre on gagnerai un match contre eux a cause d'une erreur d'arbitrage on pourrais dire ok ca s'équilibre..
Mais ce cas la s'ajoute à la liste longue comme le bras que toute la L1 subis quand elle affronte le Qatar.
Qu'on soit inférieur à eux en terme de budget, d'effectif, ne suffis pas ils font en sorte qu'on soit aussi inférieur (et encore une fois je ne parle pas que de nous mais de l'ensemble de la L1) en terme d'arbitrage..
Ils humilie la L1 dans tous les sens du termes, ils ont jamais été aussi riche, quand dans le meme temp la L1 n'a jamais été aussi pauvre et ce n'est pas Fonseca qui entraîne ce climat la mais bien la presence de ses mafieux..
Tu as fait le choix de faire l'autruche et je peux comprendre car pour toi la corruption n'existe que dans les films ou loin de chez nous et ca t'embête de le reconnaitre car cela engrange quelque chose de trop néfaste dans ta tete, mais pourtant elle est bien présente.
Et ce n'est pas en te bouchant le nez et en fermant les yeux que tu peux te permettre de juger ceux qui constate que la merde déborde de partout..
Et je te dis tranquillement en toute amitié mon ami..
Salut Leroi,
Tu dis ça parce que l'on est lyonnais et qu'on l'on s'est focus sur notre équipe. Surtout qu'on ne s'attendait à rien et qu'au final on a bien joué par rapport à nos attentes. De là a dire qu'on a mieux joué qu'eux je ne suis pas sûr. Quand on regarde les statistiques je ne suis pas sûr que l'on mérite plus la victoire qu'eux au final. Ça n'enlève en rien notre bon match, et les erreurs d'arbitrage, que je ne nie pas !
Pour info on avait eu 0,69xg face à 1,42xg... Donc dire que c'est à cause de l'arbitre qu'on perd, c'est un peu exagéré.
+1000 BadGone
Je regrette mais quand tu as notre effectif, 100 fois moins de budget, privé de nos meilleurs joueurs que tu as la chance de leur marquer 2 buts, qu'il ne vois pas 2 penos et qu'il accorde un but alors que tout le monde l'aurait annulé dans un monde normal.
Pour moi on a été meilleur qu'eux ..
Être dominé par le champion d'Europe en titre dans les occasions, la possession c'est juste normal..
Et sans cet arbitrage scandaleux on le perd pas ce match..
hello , je viens à la rescousse de leroilyon qui a parfaitement raison concernant le match OL PSG .
Les gars ( @BadGone91 , @JUNi DU 36 ) , vous avez la mémoire courte ou vous êtes de mauvaise foi .
Le match a été truffé d'erreurs toutes en faveurs du Qsg , et l'une d'elle a même été reconnue officiellement par la DTA , il n'y avait pas but de Kvaratskhelia à la 33ème , le but aurait du être refusé pour faute sur Tessmann dans l'action .
https://www.fff.fr/article/15714-arbitrage-le-debrief-de-la-j12.html
https://www.footmercato.net/a1653470655763945269-la-direction-technique-de-larbitrage-reconnait-une-erreur-lors-de-ol-psg
donc , oui , c'est à cause de Bastien que l'on perd le match , c'est absolument indiscutable .
je vous remet le lien du post ici concernant cette erreur d'arbitrage reconnue par la DTA :
https://www.olympique-et-lyonnais.com/ol-psg-2-3-le-deuxieme-but-parisien-aurait-du-etre-annule,384538.html
Salut à tous,
Je viens mettre mon petit grain de sel… et taquiner un peu leroilyon 😄
“quand tu as la chance de leur marquer 2 buts”
Bon… je vais m’arrêter là-dessus parce que, quelque part, tout est déjà dit 😅
Si on parle déjà de “chance” pour marquer 2 buts, on est peut-être un peu loin de la victoire ultra méritée et dominatrice… je dis ça, je dis rien…
Allez, je précise quand même avant de me faire allumer : c’est à prendre au 69ème degré (voire 75ème 😄).
Je trouvais le débat un peu endormi😄
Salut Juni,
Oui mais comme je l'ai dit je ne nie pas le fait qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage !
Par contre je pense que face à cette équipe, tout le championnat part perdant parce qu'ils sont largement au-dessus. Et quand dans ce match, cela n'a pas fait exception. Ils ont été au dessus, et on gagné.
En fait je veux dire que je ne veux pas me prendre la tête avec cette équipe, ce n'est pas là-dessus que se joue notre saison. Par contre dans un match contre une équipe plus abordable, dans un match que l'on domine, et où on subit des erreurs d'arbitrage, là je vais l'avoir beaucoup plus mauvaise !
Si on met tous les ingrédients, on domine, on se procure des occasions, et l'arbitre nous vole le match, je suis dégouté. Contre un ogre du championnat, contre qui on n'espère rien, je suis frustré mais pas plus.
BadGones91, donc non seulement on part perdant contre le Qatar car ils sont 1000 fois supérieur à toute la L1 mais en plus de leur donner avant meme que la saison ne commence le trophée national, c'est normal qu'on se fassent voler car de toute façon ils vont etre champion?
C'est ca le message ?
Voila ou nous en sommes en France on accepte de se faire voler car ils nous domine sportivement donc ils méritent de gagner..
Comme si dans le foot c'est toujours celui qui domine qui gagne?
L'Atletico quand ils tapent le Barca de Messi en quart de C1, je crois que le Barca à 85% de possession et bien plus d'occasion mais ils perdent 3-1 .
Est ce qu'ils méritaient de gagner??
C'est juste l'histoire du foot et ce pourquoi tant de gens dans le monde sont passionnés par ce sport..
Mais la ça depasse tout, on accepte tellement la domination des mafieux que même les erreurs d'arbitrage on ne les critiques plus..
Et ne pense pas que je m'acharne contre toi BadGones91 beaucoup pense comme toi ca me rend triste c'est tout..
Orangecj85 merci d'apporter un peu de légèreté à ce debat c'est apaisant .. 😉
Bonjour
sur une quinzaine de matchs qu''il a arbitrés cette saison 7 ont l'objet de contestations, il y avait surement meilleur choix a faaire pour ce match, que de nommer cet incompétent notoire
Après les grosses polémiques du match aller , ou l'arbitrage fut catastrophique , ils recommencent en nous mettant encore Brisard , un des plus mauvais arbitre .
Merci et bravo la ligue .
https://www.olympique-et-lyonnais.com/louis-jean-apres-ol-psg-2-3-larbitrage-de-m-bastien-a-ete-catastrophique,384420.html
https://www.olympique-et-lyonnais.com/tolisso-apres-ol-psg-2-3-des-erreurs-tous-les-week-end,384422.html
Dans ce cas là Louis Jean devrait mettre un coup de pression à l'arbitre, du genre "espérons que des erreurs en notre défaveur ne seront pas présente cette fois"
JMA savait bien le faire ça au moins 😂
Je n'avais pas fait attention , mais j'ai découvert hier les salaires des joueurs du Qsg , c'est effarant .
Plusieurs au dessus du million d'euros .
C'est clairement de la concurrence déloyale , quelle équipe en France peut rivaliser ?