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Alice Sombath contre Dijon
Alice Sombath contre Dijon (Crédit photo : FFF)

Première Ligue : Agathe Kocher arbitre d’OL Lyonnes - Dijon

  • par David Hernandez

    • Le retour à la compétition d'OL Lyonnes se fera le mercredi 22 avril (18h45) contre Dijon avec Agathe Kocher comme arbitre.

    Avec la trêve internationale qui va battre son plein mardi, l'actualité du championnat de France passe largement au second plan. Après un week-end prolongé, les joueuses restées à Décines seront de retour à l'entraînement mardi. Une nouvelle semaine pour remettre les blessées sur pied, mais aussi commencer à préparer le retour à la compétition pour Jonatan Giraldez. Malgré les envies du coach espagnol, le championnat reprendra ses droits le mercredi 22 avril à 18h45. OL Lyonnes recevra Dijon au GOLTC, quatre jours avant la demi-finale aller de Ligue des champions à Arsenal (26 avril, 16h30).

    Premier match d'OL Lyonnes arbitré cette saison

    Entre la trêve internationale et l'importance du match européen, la venue du DFCO devrait pousser le technicien lyonnais à ne pas aligner le onze qui sera titulaire à Londres. Pour cette rencontre de la 20e journée de Première Ligue, Agathe Kocher sera l'arbitre centrale et aura pour assistantes Jennifer Maubacq et Valérie Todeschini. Lauren Perret aura, quant à elle, la charge des changements et de l’annonce du temps additionnel.

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