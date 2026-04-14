Un OL soulagé, mais pas beaucoup plus avancé

Remonté à la 5e place après son succès sur Lorient (2-0), l'OL a mis un terme à son mauvais cycle. Mais aussi bien la prestation dominicale que le duel face au PSG à venir n'invitent pas spécialement à l'optimisme.

Elle devait s'arrêter. Dimanche, sans être beau, au contraire, l'OL a mis un terme à sa série de neuf parties sans victoire toutes compétitions confondues. Il a dominé Lorient 2-0 en conclusion de la 29e journée de Ligue 1. Enfin, le terme "dominé" est sans doute un peu fort au vu de la performance réalisée.

Hormis 15 minutes au retour des vestiaires, avec les entrées de Corentin Tolisso, Orel Mangala et Endrick, les Lyonnais n'ont jamais donné l'impression d'être supérieurs aux Merlus. L'emporter primait néanmoins sur le contenu. "Il fallait absolument gagner à domicile pour inverser la spirale négative. Ils l'ont fait. Les ingrédients n'ont pas toujours été bons avec peu de rythme en première période. Ils avaient du mal à accélérer, paraissaient empruntés... L'essentiel est fait, mais il faudra faire beaucoup plus afin d'accrocher une meilleure place", résumait notre consultant Enzo Reale dans Tant qu'il y aura des Gones.

Dans le jeu, l'OL a toujours les mêmes lacunes

Finalement, l'impression est assez paradoxale : le score est évidemment excellent, toutefois, le constat n'en est pas positif pour autant. "L'équipe a montré plusieurs visages, soufflé le chaud et le froid. Elle a d'abord manqué de mouvement, de courses, de profondeur. Les trois remplaçants à la mi-temps ont amené un plus, puis elle a de nouveau subi durant les 25 dernières minutes. Ce n'était pas du tout maîtrisé", analysait l'ex-gardien Nicolas Puydebois.

Chez les joueurs, on se satisfaisait d'avoir enfin remporté une affiche, presque deux mois après le dernier succès. "Oui, ça fait du bien, soufflait Orel Mangala. Je pense qu'on l'attendait depuis un petit moment, cette victoire. Elle est d'autant plus belle ici à la maison devant notre public." Un discours semblable à celui de Dominik Greif, le grand bonhomme du jour. "C'est vraiment important. Je pense que nous n'avons pas si mal joué récemment, mais il manquait quelque chose pour s'imposer. J'espère qu'avec ce résultat, on pourra repartir sur une série et finir le plus haut possible au classement."

Un déclic ? Pas forcément

Touchés mentalement par l'enchaînement négatif depuis mi-février, les Rhodaniens avaient un besoin impératif de stopper l'hémorragie. Mais est-ce pour autant annonciateur d'un finish en trombe sur les ultimes journées ? "Non, ça ne sera pas un déclic", affirment les deux anciens footballeurs formés à Tola-Vologe.

Ils s'en expliquent : "Je ne me dis pas qu'ils sont repartis, surtout avec le PSG qui arrive, confiait Enzo Reale en évoquant le choc de dimanche. Ils peuvent vite retomber dans une dynamique moyenne. J'ai trouvé la prestation inquiétante sur plusieurs aspects, notamment sur la créativité. On les sent lessivés même dans la tête, ce n'est pas rassurant."

Le PSG, et après ?

Le triple champion de France de 2003 à 2005 apporte une petite subtilité. "La dynamique peut effectivement s'arrêter très vite. Mais pour relancer la machine, rester dans la course à la qualification européenne, ce succès fait du bien, insistait-il. Sauf que l'OL rencontre un gros calibre cette semaine, donc il faut surtout que ça serve pour les rendez-vous d'après : Auxerre, Rennes, Toulouse..."

L'Olympique lyonnais a donc retrouvé le sourire, mais on patientera avant de parler d'un vent d'optimisme. "Oui, c'est bien de renouer avec ces sentiments de victoire, d'avoir de la joie et du positif. C'est vraiment important, je pense que ça va nous donner de la confiance, soulignait Paulo Fonseca. Nous avons un calendrier très ardu sur cette fin de saison. Cependant, nous sommes là, et nous nous battrons jusqu'au bout pour être là où nous méritons d'être. Le prochain match sera évidemment compliqué, comme tous les autres." Un pas après l'autre, le credo de la saison, et les coéquipiers de Moussa Niakhaté verront bien où cela les mène.