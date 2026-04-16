Ligue 1 : sans le temps additionnel, l’OL grimperait d'un cran

Depuis le début de la saison, l’OL a vu les buts marqués dans le temps additionnel avoir une vraie incidence. En retirant tous les buts inscrits dans ce "money-time", la formation lyonnaise serait une place au-dessus au classement.

L’OL va-t-il réussir à accrocher la Ligue des champions à la fin de la saison ? Il reste encore cinq journées pour donner un dernier coup de fouet et pourquoi pas atteindre cet objectif. S’il n’est pas rempli à l’issue de la 34e et dernière journée de Ligue 1, les joueurs de Paulo Fonseca pourront s’en vouloir d’avoir laissé des points en route comme face au Paris FC à deux reprises (3-3, 1-1) ou encore à Auxerre lors du match aller (0-0). À ces matchs "ratés" bêtement, l’OL peut aussi regretter d’avoir craqué dans les derniers instants d’une partie à plusieurs reprises. Quatre très exactement sur vingt-neuf matchs disputés. Si contre Strasbourg (3-2) et le Paris FC, l’OL a profité du temps additionnel pour prendre trois points de plus, à côté de ça, la formation lyonnaise a lâché quatre points à cause de ce temps de jeu supplémentaire.

Le temps additionnel, point fort de Lille cette saison

Cela avait débuté en septembre dernier à Rennes, avec dix dernières minutes catastrophiques. Les Bretons, en supériorité numérique, étaient déjà revenus à 1-1, mais le temps additionnel leur avait permis de l’emporter 3-1 grâce à deux buts tardifs. Scénario quasi identique contre Toulouse quelques semaines plus tard avec un corner mal géré et donc une défaite (1-2) alors que les Lyonnais menaient 1-0 à six minutes de la fin.

Contre le PSG en novembre dernier et l’OM lors de la 24e journée, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont également craqué au pire des moments. De quoi leur faire perdre deux points supplémentaires. Au total, sur les six matchs durant lesquels l’OL a gagné ou perdu des points dans le temps additionnel, le club lyonnais afficherait une unité supplémentaire si l’on arrêtait les matchs à la 90e minute selon une étude de betFIRST. Cela aurait une incidence positive au classement car, en tenant compte des autres clubs, l’OL grimperait à la 4e place. Devant Lille qui a fait du money-time un point fort cette saison (+/- 4 points) et serait le grand perdant du haut du tableau.