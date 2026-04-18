OL : Ernest Nuamah espéré contre Auxerre

Touché aux adducteurs, Ernest Nuamah ne fera pas le déplacement à Paris ce dimanche (20h45). Mais Paulo Fonseca pense pouvoir le convoquer samedi prochain face à Auxerre.

Rémi Himbert, Malick Fofana et Ernest Nuamah... Reverra-t-on ces trois garçons d'ici à la fin de la saison ? Pour les deux derniers, la réponse devrait être oui, mais... Le Belge, comme Pavel Sulc, s'entraînait en individuel vendredi. On pourrait donc le retrouver sur les terrains d'ici peu. Pour le Ghanéen en revanche, difficile à dire. Il est lui aussi forfait pour affronter le PSG en raison d'un problème aux adducteurs, comme Corentin Tolisso.

Un retour constamment repoussé

Jusqu'ici, son retour ne cesse d'être repoussé. Paulo Fonseca avait évoqué avant Angers (0-0) la possibilité de le convoquer au plus tard contre Lorient (2-0). Mais deux semaines plus tard, l'ailier ne figurera toujours pas dans le groupe annoncé ce samedi. Cela fait désormais plus d'un an qu'il n'a pas foulé une pelouse lors d'un match officiel.

Son entraîneur ne désespère néanmoins. "Je pense que la semaine prochaine, il sera prêt", a-t-il déclaré vendredi. Ernest Nuamah comme remplaçant face à Auxerre me 25 avril ? Voilà qui viendrait regonfler un peu les rangs offensifs de l'Olympique lyonnais. Car ces derniers sont particulièrement dépeuplés pour se rendre à Paris.