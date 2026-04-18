Actualités
Ernest Nuamah lors de Montpellier - OL
Ernest Nuamah lors de Montpellier – OL (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

OL : Ernest Nuamah espéré contre Auxerre

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Touché aux adducteurs, Ernest Nuamah ne fera pas le déplacement à Paris ce dimanche (20h45). Mais Paulo Fonseca pense pouvoir le convoquer samedi prochain face à Auxerre.

    Rémi Himbert, Malick Fofana et Ernest Nuamah... Reverra-t-on ces trois garçons d'ici à la fin de la saison ? Pour les deux derniers, la réponse devrait être oui, mais... Le Belge, comme Pavel Sulc, s'entraînait en individuel vendredi. On pourrait donc le retrouver sur les terrains d'ici peu. Pour le Ghanéen en revanche, difficile à dire. Il est lui aussi forfait pour affronter le PSG en raison d'un problème aux adducteurs, comme Corentin Tolisso.

    Un retour constamment repoussé

    Jusqu'ici, son retour ne cesse d'être repoussé. Paulo Fonseca avait évoqué avant Angers (0-0) la possibilité de le convoquer au plus tard contre Lorient (2-0). Mais deux semaines plus tard, l'ailier ne figurera toujours pas dans le groupe annoncé ce samedi. Cela fait désormais plus d'un an qu'il n'a pas foulé une pelouse lors d'un match officiel.

    Son entraîneur ne désespère néanmoins. "Je pense que la semaine prochaine, il sera prêt", a-t-il déclaré vendredi. Ernest Nuamah comme remplaçant face à Auxerre me 25 avril ? Voilà qui viendrait regonfler un peu les rangs offensifs de l'Olympique lyonnais. Car ces derniers sont particulièrement dépeuplés pour se rendre à Paris.

    à lire également
    Nuno Mendes , joueur du PSG
    PSG : vers un forfait de Nuno Mendes face à l'OL
    1 commentaire
    1. RBV
      RBV - sam 18 Avr 26 à 13 h 44

      Sur le banc sûrement…c’est fou comment les blessures ont plombés notre saison : Fofana, Nuamah, Sulc, Moreira, Tolisso sur une jambe…
      Impossible d’atteindre ses objectifs comme ça…

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Nuno Mendes , joueur du PSG
    PSG : vers un forfait de Nuno Mendes face à l'OL 14:20
    Ernest Nuamah lors de Montpellier - OL
    OL : Ernest Nuamah espéré contre Auxerre 13:30
    Dominik Greif arrête le penalty lors d'Auxerre - OL
    OL : Paulo Fonseca laudatif à l'égard de Dominik Greif 12:40
    Marie-Antoinette Katoto, buteuse avec les Bleues
    OL Lyonnes : les dernières internationales en lice ce samedi 11:50
    Moussa Niakhaté lors d'OL - PSG
    Le PSG ou l'OL, a priori, il n'y aura pas d'entre-deux 11:00
    Les joueurs de l'OL saluant leurs supporters à Angers
    Ligue 1 : le calendrier, l'OL veut passer outre 10:10
    Lindsey Horan avec les Etats-Unis face à l'Allemagne
    OL Lyonnes : les Américaines gagnent la belle face au Japon 09:25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso remerciant Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Miné par les blessures, l'OL aura besoin d'un grand collectif face au PSG 08:45
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    OL - Lens : la dernière journée également décalée par la LFP 08:00
    Steeve Kango (OL) face à Oscar Mingueza (Celta)
    OL : Kango a rendu visite à son club formateur 07:30
    Tyler Morton lors d'OL - Toulouse
    Ligue 1 : le multiplex chamboulé, Toulouse - OL le 10 mai à 21h 17/04/26
    Clinton Mata lors d'OL - Strasbourg
    Pour PSG - OL, Clinton Mata va fêter sa 500e en carrière 17/04/26
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    Ligue 1 : Fonseca (OL) favorable à l'aménagement des calendriers des équipes européennes 17/04/26
    Le défenseur de l'OL, Clinton Mata en conférence de presse le 26 avril 2024
    Mata avant PSG - OL : "C'est un rouleau compresseur" 17/04/26
    Lindsey Heaps capitaine des Etats-Unis
    Les États-Unis de Lindsey Heaps et Lily Yohannes pour la belle face au Japon 17/04/26
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Fonseca (OL) : "Le PSG est dans sa meilleure période" 17/04/26
    Pavel Sulc et Corentin Tolisso lors d'OL - OM
    PSG - OL : Tolisso forfait, le groupe lyonnais encore diminué 17/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut