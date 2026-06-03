Mercato : l'OL sur la piste d'un Danois pour renforcer son milieu

Actuel capitaine de Salzburg, Mads Bidstrup est dans le viseur de l'OL. Le milieu de terrain a une valeur supérieure à 10 millions d'euros.

Dans moins d'un mois, l'Olympique lyonnais aura bouclé une ou deux ventes. Il le faut, car son exercice 2025-2026 est loin d'être à l'équilibre, et ses finances ont encore besoin d'être assainies. Mais très vite, les dirigeants devront offrir une formation suffisamment compétitive à Paulo Fonseca. Car ce dernier doit préparer un 3e tour préliminaire de Ligue des champions début août. En ce sens, le milieu rhodanien pourrait prochainement se renforcer.

En effet, le média autrichien Salzburger Nachrichten et L'Équipe ont fait savoir mardi que l'OL s'activait pour recruter Mads Bidstrup, le capitaine du RB Salzburg. Âgé de 25 ans, ce dernier est arrivé dans son club actuel en 2023, après avoir énormément voyagé. Passé par les jeunes de Copenhague et de Leipzig, le Danois a aussi joué pour Brentford, avant un prêt d'une saison à Nordsjaelland de 2022 à 2023.

Le joueur séduit par le projet de l'OL ?

Il a donc connu bien des pays, puis s'est posé depuis trois ans en Autriche, où il est rapidement devenu incontournable. Il y a disputé la Ligue des champions et la Ligue Europa. En octobre 2025, il a d'ailleurs manqué le duel face aux Rhodaniens pour un souci à l'ischio qui l'a tout de même éloigné des terrains durant tout le mois d'octobre. Il n'a pas non plus participé aux trois dernières rencontres pour un problème au mollet.

Profil comparable à celui de Tanner Tessmann dans le rôle, il est décrit comme étant sûr techniquement, disposant d'un gros volume de jeu et discipliné. En revanche, il ne faudra a priori pas trop en attendre offensivement, puisqu'il n'est pas connu pour ses dépassements de fonction. Aujourd'hui, son prix serait évalué à plus de 10 millions d'euros. Les négociations vont de bon train entre les deux clubs. Le footballeur né en 2001, lui, serait "appâté" par le projet lyonnais. Il est sous contrat jusqu'en 2029, ce qui place le RB Salzburg en position de force néanmoins.

Après Kaïl Boudache, Mads Bidstrup pourrait être la deuxième recrue de l'OL cet été. Un mercato qui, rappelons-le, commencera officiellement le 15 juin.