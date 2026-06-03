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Mathys De Carvalho lors d'OL - Angers
Mathys De Carvalho lors d’OL – Angers (@OL)

OL : les jeunes internationaux en piste ce mercredi

  • par Gwendal Chabas

    • Du Portugal à la Côte d'Ivoire, trois jeunes de l'OL disputeront des matchs internationaux ce mercredi. Konan, De Carvalho et Moreira seront sollicités.

    La Coupe du monde n'a pas encore démarré, mais les matchs internationaux battent leur plein. Les A préparent le Mondial, tandis que les jeunes disputent des rencontres amicales avant de partir en vacances. Au tournoi Maurice Revello, par exemple, la journée de ce mercredi sera intense pour les joueurs de l'OL. Cela commencera dès 15 heures avec le Portugal U20 et Mathys De Carvalho.

    Le milieu de terrain et son équipe entrent dans la compétition ce 3 juin face au Japon. Des Japonais n'ayant pas réussi à se défaire de la Côte d'Ivoire d'Yvann Konan lundi (3-3). D'ailleurs, dans la foulée, les Ivoiriens se mesureront au Venezuela à partir de 18h30. Titulaire en début de semaine, le portier rhodanien de 19 ans enchaînera-t-il ?

    Afonso Moreira avec les Espoirs portugais

    Enfin, en début de soirée, nous retrouverons Afonso Moreira, l'une des révélations de l'exercice lyonnais en 2025-2026. L'ailier de 21 ans sera avec les Espoirs portugais face à l'Irlande du Nord (20h30). Il pourrait vivre sa troisième cape après avoir débarqué dans cette équipe en fin d'année dernière.

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