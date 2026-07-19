Cet OL n'égalera pas celui de 2006 (pour les amicaux)

Après trois succès en préparation, l'OL s'est incliné samedi contre le Slavia Prague (0-2). Il n'a plus réalisé la passe de 4 pour commencer sa préparation depuis 2006.

On parle régulièrement pour certaines sélections, voire clubs, de "champions du monde des matchs amicaux". L'OL n'a pas ce statut, puisqu'il se prend au moins une fois les pieds dans le tapis chaque été. Victorieuse de ses trois premières affiches estivales, l'équipe de Paulo Fonseca a manqué samedi l'opportunité de s'offrir un joli succès, même si le Portugais a voulu voir le bon côté des choses en disant que "le résultat n’est pas le plus important".

On en attendra néanmoins davantage vendredi contre Wolfsburg (14h), à la fois pour montrer que le jeu s'améliore, et de l'autre, pour la confiance du groupe avant le 3e tour préliminaire de Ligue des champions. En s'inclinant contre le Slavia Prague (0-2), l'Olympique lyonnais a raté l'occasion de réaliser le quatre sur quatre pour entamer sa préparation. Ce qu'il n'a plus fait depuis 20 ans, en 2006.

En 2006, le 4 sur 4 avant le Trophée des champions

À l'époque, les joueurs de Gérard Houllier avaient battu successivement Dijon (2-0), Grenoble (5-0), Charleroi (3-2) et le Paok (2-0). De quoi instaurer une bonne dynamique avant le Trophée des champions, qu'ils avaient remporté contre le PSG. Leurs prédécesseurs ne feront pas aussi bien, mais on espère surtout de ce collectif qu'il monte en puissance avant le Q3 qui se déroulera début août.