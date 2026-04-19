L'OL face à un défi défensif d'un tout autre style contre le PSG

Grâce à ses attaquantes très mobiles, le PSG impose un rapport de force aux défenses adverses. L'OL devra répondre à ce défi dimanche contre Ousmane Dembélé et sa bande.

Certes, Nicolas Tagliafico est suspendu, mais dans ce secteur, l'OL a presque toutes ses armes. Ce dimanche, un gros combat attend Moussa Niakhaté et ses partenaires contre le PSG (20h45). Notamment derrière, où les Rhodaniens devront se montrer impeccables s'ils veulent exister face à l'armada parisienne. Ce sera l'affaire de tous, et en ce sens, le forfait de Pavel Šulc fait mal, tant le Tchèque est important dans le pressing et la débauche d'énergie en premier rideau.

Grâce à Dominik Greif des grands jours, l'Olympique lyonnais avait su s'en sortir indemne contre Lorient le week-end passé (2-0). Au Parc des Princes, il faudra évidemment un excellent gardien, mais pas seulement. Contre Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou encore Khvicha Kvaratskhelia, la tâche s'annonce délicate, bien que les hommes de Paulo Fonseca aient globalement construit un mur solide devant le Slovaque.

Ce qui leur donne de la confiance pour ce déplacement à Paris. "Je pense que c’est bien de savoir que ce que l’on fait à l’entraînement nous aide à le mettre en pratique lors des matchs. Cela nous permet d’être disciplinés envers nous-mêmes, de continuer à être performants tout en réalisant des clean sheets", soulignait Clinton Mata.

La charnière centrale sans vis-à-vis fixe

Lors de ce choc dominical, Luis Enrique espère faire parler une ligne offensive très à son aise, la meilleure de Ligue 1. L'un de ses atouts étant la grande polyvalence et l'intelligence des mouvements franciliens. "Le premier objectif, car on sait que la rencontre sera ardue, sera de bien défendre. Ils ont beaucoup de mobilité, mais on doit être fort dans ce registre pour ensuite avoir des possibilités offensives, analysait son homologue Paulo Fonseca. On a énormément travaillé là-dessus pour contrarier leurs qualités individuelles et leurs déplacements."

Contrairement à d'autres formations, le PSG n'évolue pas avec une pointe fixe, hormis lorsque Gonçalo Ramos est aligné. "Oui, c’est très rare. C’est au coach de trouver les solutions et de nous donner les consignes à mettre en place pour la partie. Leurs joueurs sont très mobiles, ils bougent un peu partout. Il faut être concentré à 100% et essayer de ne pas faire d’erreur, sinon, tu payes cash", résumait Clinton Mata, sans doute l'un des acteurs majeurs de la confrontation du côté de l'OL.

À l'aller (2-3), l'Olympique lyonnais avait largement contrarié son rival, le contenant à neuf tirs (mais trois buts), craquant seulement sur un corner à la dernière seconde. On se souvient effectivement de l'oubli de marquage sur l'ouverture du score de Warren Zaïre-Emery, mais aussi de la réalisation polémique de Khvicha Kvaratskhelia sur le deuxième but. Détail important, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé n'étaient pas là.

Retour de Kluivert dans le 11 ?

Lors de cette rencontre, Ruben Kluivert avait montré de belles dispositions contre le Géorgien. Son début de match avait été un peu compliqué, avant qu'il ne monte largement en température. Sera-t-il aligné après son retour de blessure la semaine dernière ? Ce n'est pas à exclure afin de densifier la ligne arrière. "C'est un renfort en plus. Je vais voir quelle sera la meilleure option pour les affronter", bottait en touche Paulo Fonseca.

Une chose est certaine, les Rhodaniens ne pourront pas être en-dessous de leur niveau défensif habituel. Or, face aux Merlus, nous avions perçu quelques trous dans la raquette. Mais comme l'a rappelé leur entraîneur, ils ne devront pas se contenter de subir les assauts de leur adversaire. Profiter des récupérations rapides pour se projeter apparaît comme le plan le plus logique contre le Paris Saint-Germain.