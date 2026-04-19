PSG : Ruiz de retour, pas de Mendes pour recevoir l'OL

Rayan Cherki face à Nuno Mendes en finale de la Coupe de France OL – PSG (Photo by Denis Charlet / AFP)

Un groupe sans surprise pour le PSG face à l'OL. Comme attendu, Fabian Ruiz est de retour, Désiré Doué est bien présent, et Nuno Mendes regardera la rencontre des tribunes.

L'OL compte ses blessés. Ils sont cinq, et pas des moindres avec Corentin Tolisso, Malick Fofana ou encore Pavel Šulc. Sans oublier la suspension d'un des vice-capitaines, Nicolas Tagliafico. Le PSG, lui, aborde cette affiche dominicale (20h45) avec quasiment toutes ses forces. En effet, parmi les titulaires habituels, seul Nuno Mendes manque à l'appel. Mais si le Portugais a rejoint l'infirmerie, Fabian Ruiz, lui, en sort.

Des changements à prévoir dans le 11 parisien

L'Espagnol devrait même jouer quelques minutes, d'après son coach Luis Enrique. Une arme de plus au milieu pour le Paris Saint-Germain. L'entraîneur asturien aura donc l'embarras du choix afin de concocter son 11. Il devrait donner un second souffle à sa formation après la victoire à Liverpool mardi (0-2) en titularisant Bradley Barcola (Désiré Doué est là, mais est sorti prématurément en Ligue des champions), Ilya Zabarnyi voire Senny Mayulu.

Un turnover qui ne devrait pas bouleverser la force collective parisienne. Les autres absences - Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou - n'ont qu'un impact limité sur cette confrontation.