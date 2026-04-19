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Ada Hegerberg avec la Norvège à l'Euro 2025
Ada Hegerberg avec la Norvège à l’Euro 2025 (@UEFA)

OL Lyonnes : Ada Hegerberg (Norvège) encore buteuse, plusieurs internationales l'emportent

  • par Gwendal Chabas

    • Fin de la trêve internationale pour l'OL Lyonnes. Lors des derniers matchs, on a notamment vu une Ada Hegerberg décidément en forme avec la Norvège.

    Jonatan Giráldez va retrouver son groupe et surtout, toutes ses internationales. Mercredi, OL Lyonnes affrontera Dijon en Première Ligue, avant d'aller à Londres défier Arsenal dimanche prochain. Pour ce grand rendez-vous européen, Ada Hegerberg devrait être titulaire. L'attaquante fait en tout cas tout pour maintenir la forme avec sa sélection. Après son doublé face à la Slovénie mardi (5-0), elle a œuvré à la victoire plus difficile de son pays.

    Les Norvégiennes, avec Ingrid Engen également dans le 11, se sont imposées 3-2 chez ce même adversaire. L'avant-centre a ouvert la marque à la 36e minute, puis a offert le but du 2-1 à Synne Jensen à la 66e. Mais les Slovènes ont égalisé dans la foulée sur penalty. Finalement, Signe Gaupset a délivré son équipe à la 92e.

    L'Allemagne ou la Norvège au Mondial ? Finale le 5 juin

    La Norvège, grâce à ce succès, revient sur l'Allemagne dans la poule 4 des qualifications au Mondial 2027. Car dans le même temps, l'Allemagne de Jule Brand, qui a joué 90 minutes, a été tenue en échec en Autriche (0-0). Les Allemandes ont fini à 10 après un carton rouge à la 79e minute. Désormais, elles comptent seulement un point d'avance sur les Scandinaves. La première place se jouera le 5 juin lors d'un choc entre les deux premiers.

    La Suède de Nelhage met la pression sur le Danemark de Svava

    Toujours en Europe, la Suède revient elle aussi sur le Danemark, profitant de sa victoire sur la Serbie. Les coéquipières d'Elma Junttila Nelhage, qui s'installe en charnière centrale avec cette nouvelle titularisation, ont gagné sur une réalisation de Stina Blackstenius. Dans le même temps, les Danoises, sans Sofie Svava restée sur le banc, ont été muselées par l'Italie (0-0). Nous aurons également une "finale" pour aller au Brésil le 5 juin avec une opposition entre Nordistes.

    Enfin, Christiane Endler et le Chili ont retrouvé le sourire en Uruguay. Battues par la Colombie précédemment (2-0), les Chiliennes, avec la gardienne rhodanienne dans les cages, ont dominé les Uruguayennes à Montevideo (1-3). 4es des éliminatoires à la Coupe du monde, elles restent au moins en course pour les barrages.

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