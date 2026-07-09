OL Lyonnes : stage allemand et quatre amicaux pour la pré-saison

Reprise de l'entrainement le 27 juillet pour OL Lyonnes. Un stage en Allemagne et quatre rencontres amicales rythmeront la préparation.

Le club lyonnais a dévoilé le programme de sa pré-saison 2026-2027. Jonatan Giráldez retrouvera son groupe le 27 juillet au GOLTC, avant de mettre le cap sur l'Allemagne.

Comme l'année dernière, les Lyonnes prendront leurs quartiers au Campus Adidas de Herzogenaurach, du 13 au 21 août pour leur stage de préparation.

Quatre affiches européennes préparer la saison

Le calendrier des matches amicaux est également fixé. Il débutera le 8 août avec la réception de la Real Sociedad au GOLTC (11h), à huis clos. Le stage allemand offrira deux affiches de prestige : face à l'Eintracht Francfort le 16 août (13h), puis face à Aston Villa le 21 août (11h).

De retour à Lyon, les joueuses concluront leur pré-saison le 29 août par la réception de London City Lionesses, autre club du groupe Kynisca présidé par Michele Kang. Ouverte au public, cette dernière rencontre amicale permettra aux coéquipières de Wendie Renard de retrouver leurs supporters à la maison.

Un programme dense, taillé pour arriver prêtes au coup d'envoi de l'Arkema Première Ligue et de la Ligue des champions. Les Fenottes entameront leur championnat une semaine plus tard, le 5 septembre, à l'occasion d'un déplacement au FC Fleury 91.