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Michele Kang en discussions avec Jonatan Giraldez et Vincent Ponsot lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
Michele Kang en discussions avec Jonatan Giraldez et Vincent Ponsot lors d’OL Lyonnes – London City Lionesses (crédit : David Hernandez)

Michele Kang, nouvelle propriétaire de l'OL, n'entend pas abandonner ses Lyonnes

  • par Gwendal Chabas

    • Future actionnaire majoritaire de l'OL, Michele Kang n'a pas l'intention d'abonner OL Lyonnes. Elle a réaffirmé son engagement pour le football féminin.

    On a vu poindre quelques interrogations chez les supporters d'OL Lyonnes. Pas de l'inquiétude, mais des questions sur l'avenir, alors que Michele Kang s'apprête à prendre le contrôle de l'OL. Or, la propriétaire des championnes de France a par le passé tout fait pour se détacher de la section masculine. Par la force des choses, elle a pris les commandes chez les garçons, et sa position va se renforcer lorsqu'elle deviendra l'actionnaire majoritaire des 4e de Ligue 1.

    Face à ce sujet, l'Américaine a tenu à adresser un message dès ce mardi. Dans un communiqué, elle "réaffirme son engagement à faire progresser le football féminin et à libérer tout son potentiel économique." On rappelle qu'elle détient par l'intermédiaire de son groupe Kynisca, outre les finalistes de la dernière Ligue des champions, London City Lionesses et Washington Spirit.

    Kang "plus d'enthousiasme que jamais" pour l'avenir du foot féminin

    La société compte bien maintenir ses "investissements dédiés" avec "de l’innovation et une approche spécifiquement conçue pour cette discipline", insiste-elle. Les deux entités, l'OL et OL Lyonnes, resteront indépendantes les unes des autres. "Notre ambition reste inchangée, notre engagement est inébranlable et je suis plus enthousiaste que jamais quant à l’avenir de ce sport", conclut Michele Kang.

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