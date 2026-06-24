Actualités
Michele Kang, la nouvelle propriétaire de l'OL Féminin
Michele Kang, la nouvelle propriétaire de l’OL Féminin (Photo by BERTRAND GUAY / AFP)

DNCG : le grand écart entre l'OL et l'OM

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Mardi, l'OL et l'OM ont passé leur audition devant la DNCG. Mais l'ambiance n'était pas la même entre une délégation lyonnaise sérieuse et des Marseillais en retard.

    La journée du mardi était importante pour la DNCG. Monaco, Nice, Strasbourg passaient devant la DNCG. Et ils n'étaient pas les seuls, car l'OL et l'OM aussi avaient rendez-vous. Les cas les plus intéressants des clubs de Ligue 1. Et visiblement, l'ambiance n'était pas du tout la même entre les deux Olympiens. Les cas étaient évidemment différents, mais l'un a visiblement fait une meilleure impression, du moins à première vue, que l'autre.

    Ainsi que le rapporte L'Équipe, Michele Kang (présidente) est arrivée devant le siège de l'instance vers 9h30 pour une audition à 11 heures. La dirigeante était accompagnée dans sa mission par Michael Gerlinger (directeur général), des juristes et des commissaires aux comptes. Les Marseillais, eux, ont envoyé le seul Stéphane Richard (président à compter de juillet), Alban Juster (président intérimaire et ex-directeur financier) intervenant en visioconférence. Pas de Frank McCourt, le propriétaire, à l'horizon.

    Des Marseillais trop en dilettante ?

    L'ex-PDG d'Orange est arrivé à 9h50 pour un grand oral à 9h30. En plus de ce retard, les Phocéens auraient raté leur audition, affichant un certain dilettantisme (ce qui n'est pas sans rappeler aux Lyonnais la période John Textor). Nos confrères indiquent par exemple que les 5es de Ligue 1 évoquaient une possible exclusion du 4e des coupes d'Europe à la fin du championnat. Un ensemble qui a poussé le "gendarme financier" à décider d'un sursis à statuer dans l'attente d'éléments complémentaires. Il attend un dossier plus carré de la part de l'OM.

    Pour l'OL, il s'agissait surtout de présenter le projet de reprise de Michele Kang. La DNCG communiquera dans les jours à venir le verdict le concernant, avec la perspective du changement d'actionnariat. Pour autant, il n'est pas dit qu'il échappe à des sanctions. L'Olympique lyonnais et Marseille seront fixés prochainement sur leur sort, mais clairement, ils n'ont pas laissé la même image lors de leur passage.

    à lire également
    Coupe du monde : le bilan des Lyonnais après deux journées
    3 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - mer 24 Juin 26 à 16 h 20

      Si vous voulez vous marrez un bon coup : communication de "l'ancien dirigeant"

      https://www.eaglefootball.com/call-for-oversight

      Il va avoir des problèmes si il continue sa diffamation comme ça

      Signaler
    2. Avatar
      Oelix - mer 24 Juin 26 à 16 h 34

      Cette déclaration est lunaire. Il se croit toujours le boss alors qu'il n' est plus rien.

      Signaler
    3. RBV
      RBV - mer 24 Juin 26 à 16 h 39

      L’OM ne sera pas sanctionné…la fan base étant trop importante pour vendre des abonnements Ligue1+…
      Ils peuvent tenter d’assassiner des entraîneurs en toute impunité donc aucune raison de stresser pour un passage à la DNCG 👍
      (merci Macron, fan de l’OM en toute discrétion…)

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Michele Kang, la nouvelle propriétaire de l'OL Féminin
    DNCG : le grand écart entre l'OL et l'OM 16:00
    Michele Kang en discussions avec Jonatan Giraldez et Vincent Ponsot lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
    Michele Kang, nouvelle propriétaire de l'OL, n'entend pas abandonner ses Lyonnes 15:00
    Coupe du monde : le bilan des Lyonnais après deux journées 14:00
    Rémi Himbert face à Timothy Weah lors d'OM - OL
    Ligue 1 : l'OL et l'OM, les deux derniers clubs pas encore fixés par la DNCG 13:00
    Tanner Tessmann au duel lors de Real Betis - OL
    OL : les Lyonnais retrouveront le Real Betis cet été 12:05
    Ernest Nuamah (Ghana) à la CAN
    Coupe du monde : le Ghana de Nuamah résiste, la Croatie de Caleta-Car se relance 11:50
    Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l'OL
    Le sportif de nouveau au centre des débats à l'OL ? 11:00
    Michele Kang, propriétaire de l'OL féminin
    OL : Michele Kang injectera 71 M€ d'ici à juin 2028 10:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Le logo de l'OL
    L'OL Groupe bientôt de retour ? 09:25
    De la relégation à la prise de pouvoir de Michele Kang, tout a changé en un an à l'OL 08:40
    Michele Kang présidente de l'OL et de l'OL Lyonnes
    OL : Michele Kang n'en a pas fini avec la DNCG 08:00
    Michele Kang, présidente de l'OL
    En rachetant l'OL, Kang affiche ses ambitions 07:30
    Ernest Nuamah avec le Ghana à la Coupe du monde
    OL - Coupe du monde 2026 : un choc pour Nuamah, Caleta-Car et la Croatie doivent rebondir  23/06/26
    Michele Kang, présidente de l'OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger
    OL : Kang reste présidente, Gerlinger son directeur général 23/06/26
    Michele Kang, présidente de l'OL contre Metz
    L'OL annonce un accord en vue d'un rachat par Michele Kang 23/06/26
    Cris ancien entraîneur de Châteauroux
    Cris (ex-OL) va diriger le stage UNFP 2026 23/06/26
    Michele Kang, présidente de l'OL, lors de la conférence du 9 juillet 2025
    OL : pourquoi la DNCG ne rendra pas son avis ce mardi 23/06/26
    Le lac de Miribel Jonage durant la canicule 2026
    Noyade tragique pour un ancien pensionnaire d’OL Académie 23/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut