DNCG : le grand écart entre l'OL et l'OM

Mardi, l'OL et l'OM ont passé leur audition devant la DNCG. Mais l'ambiance n'était pas la même entre une délégation lyonnaise sérieuse et des Marseillais en retard.

La journée du mardi était importante pour la DNCG. Monaco, Nice, Strasbourg passaient devant la DNCG. Et ils n'étaient pas les seuls, car l'OL et l'OM aussi avaient rendez-vous. Les cas les plus intéressants des clubs de Ligue 1. Et visiblement, l'ambiance n'était pas du tout la même entre les deux Olympiens. Les cas étaient évidemment différents, mais l'un a visiblement fait une meilleure impression, du moins à première vue, que l'autre.

Ainsi que le rapporte L'Équipe, Michele Kang (présidente) est arrivée devant le siège de l'instance vers 9h30 pour une audition à 11 heures. La dirigeante était accompagnée dans sa mission par Michael Gerlinger (directeur général), des juristes et des commissaires aux comptes. Les Marseillais, eux, ont envoyé le seul Stéphane Richard (président à compter de juillet), Alban Juster (président intérimaire et ex-directeur financier) intervenant en visioconférence. Pas de Frank McCourt, le propriétaire, à l'horizon.

Des Marseillais trop en dilettante ?

L'ex-PDG d'Orange est arrivé à 9h50 pour un grand oral à 9h30. En plus de ce retard, les Phocéens auraient raté leur audition, affichant un certain dilettantisme (ce qui n'est pas sans rappeler aux Lyonnais la période John Textor). Nos confrères indiquent par exemple que les 5es de Ligue 1 évoquaient une possible exclusion du 4e des coupes d'Europe à la fin du championnat. Un ensemble qui a poussé le "gendarme financier" à décider d'un sursis à statuer dans l'attente d'éléments complémentaires. Il attend un dossier plus carré de la part de l'OM.

Pour l'OL, il s'agissait surtout de présenter le projet de reprise de Michele Kang. La DNCG communiquera dans les jours à venir le verdict le concernant, avec la perspective du changement d'actionnariat. Pour autant, il n'est pas dit qu'il échappe à des sanctions. L'Olympique lyonnais et Marseille seront fixés prochainement sur leur sort, mais clairement, ils n'ont pas laissé la même image lors de leur passage.