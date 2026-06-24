Ligue 1 : quel calendrier pour l'OL après la Coupe d'Europe ?

Qu'il participe à la Ligue des champions ou à la Ligue Europa, l'OL aura un programme chargé en 2026-2027. Voici les huit matchs de Ligue 1 qui l'attendent après la Coupe d'Europe.

Au moins 45 rencontres officielles pour l'OL cette saison. Avant même le coup d'envoi de l'exercice 2026-2027, Corentin Tolisso et ses coéquipiers savent qu'ils auront beaucoup de batailles à mener. Dès le début du mois d'août, avec la Coupe d'Europe. Iront-ils en Ligue des champions ou en Ligue Europa ? Il faut encore patienter pour le savoir. Mais nous avons au moins connaissance des matchs de championnat qui succéderont à ces affiches européennes.

Si l'Olympique lyonnais franchit le 3e tour et les barrages, il voyagera au Paris FC le week-end du 12 septembre, après la C1. En revanche, s'il bascule en C3, il devra patienter une semaine de plus avant d'entamer la phase de classement. L'entrée en lice aura lieu le 16 ou 17 septembre, juste avant de recevoir Rennes le 19.

Le PSG, l'OM ou encore Lille comme adversaires après les matchs européens

Pour la suite, les calendriers des deux épreuves convergent. Ainsi, les Rhodaniens accueilleront Nice quelques jours après la J2 en Europe mi-octobre. Une semaine plus tard, il faudra négocier un déplacement sur la pelouse du PSG le 25 octobre, loin d'être évident. Début novembre, les joueurs de Paulo Fonseca iront à Brest dans la foulée de la J4.

Le week-end du 28 novembre, ils défieront Monaco à Décines juste après la cinquième journée de la compétition continentale. Pour conclure l'année, ils négocieront un choc européen en amont de celui contre à Marseille le 13 décembre. Enfin, les deux dernières parties en C1 ou en C3 se disputeront avant les confrontations face à Strasbourg (à l'extérieur) et Lille (à domicile). De gros duels en perspective donc pour Moussa Niakhaté et ses partenaires.