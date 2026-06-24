Actualités
Clinton Mata lors d'OL - Go Ahead Eagles
Clinton Mata lors d’OL – Go Ahead Eagles (@UEFA)

Ligue 1 : quel calendrier pour l'OL après la Coupe d'Europe ?

  • par Gwendal Chabas

    • Qu'il participe à la Ligue des champions ou à la Ligue Europa, l'OL aura un programme chargé en 2026-2027. Voici les huit matchs de Ligue 1 qui l'attendent après la Coupe d'Europe.

    Au moins 45 rencontres officielles pour l'OL cette saison. Avant même le coup d'envoi de l'exercice 2026-2027, Corentin Tolisso et ses coéquipiers savent qu'ils auront beaucoup de batailles à mener. Dès le début du mois d'août, avec la Coupe d'Europe. Iront-ils en Ligue des champions ou en Ligue Europa ? Il faut encore patienter pour le savoir. Mais nous avons au moins connaissance des matchs de championnat qui succéderont à ces affiches européennes.

    Si l'Olympique lyonnais franchit le 3e tour et les barrages, il voyagera au Paris FC le week-end du 12 septembre, après la C1. En revanche, s'il bascule en C3, il devra patienter une semaine de plus avant d'entamer la phase de classement. L'entrée en lice aura lieu le 16 ou 17 septembre, juste avant de recevoir Rennes le 19.

    Le PSG, l'OM ou encore Lille comme adversaires après les matchs européens

    Pour la suite, les calendriers des deux épreuves convergent. Ainsi, les Rhodaniens accueilleront Nice quelques jours après la J2 en Europe mi-octobre. Une semaine plus tard, il faudra négocier un déplacement sur la pelouse du PSG le 25 octobre, loin d'être évident. Début novembre, les joueurs de Paulo Fonseca iront à Brest dans la foulée de la J4.

    Le week-end du 28 novembre, ils défieront Monaco à Décines juste après la cinquième journée de la compétition continentale. Pour conclure l'année, ils négocieront un choc européen en amont de celui contre à Marseille le 13 décembre. Enfin, les deux dernières parties en C1 ou en C3 se disputeront avant les confrontations face à Strasbourg (à l'extérieur) et Lille (à domicile). De gros duels en perspective donc pour Moussa Niakhaté et ses partenaires.

    à lire également
    OL : à combien serait estimée la fortune de Michele Kang ?

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL : à combien serait estimée la fortune de Michele Kang ? 18:00
    Clinton Mata lors d'OL - Go Ahead Eagles
    Ligue 1 : quel calendrier pour l'OL après la Coupe d'Europe ? 17:00
    Michele Kang, la nouvelle propriétaire de l'OL Féminin
    DNCG : le grand écart entre l'OL et l'OM 16:00
    Michele Kang en discussions avec Jonatan Giraldez et Vincent Ponsot lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
    Michele Kang, nouvelle propriétaire de l'OL, n'entend pas abandonner ses Lyonnes 15:00
    Coupe du monde : le bilan des Lyonnais après deux journées 14:00
    Rémi Himbert face à Timothy Weah lors d'OM - OL
    Ligue 1 : l'OL et l'OM, les deux derniers clubs pas encore fixés par la DNCG 13:00
    Tanner Tessmann au duel lors de Real Betis - OL
    OL : les Lyonnais retrouveront le Real Betis cet été 12:05
    Ernest Nuamah (Ghana) à la CAN
    Coupe du monde : le Ghana de Nuamah résiste, la Croatie de Caleta-Car se relance 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l'OL
    Le sportif de nouveau au centre des débats à l'OL ? 11:00
    Michele Kang, propriétaire de l'OL féminin
    OL : Michele Kang injectera 71 M€ d'ici à juin 2028 10:10
    Le logo de l'OL
    L'OL Groupe bientôt de retour ? 09:25
    De la relégation à la prise de pouvoir de Michele Kang, tout a changé en un an à l'OL 08:40
    Michele Kang présidente de l'OL et de l'OL Lyonnes
    OL : Michele Kang n'en a pas fini avec la DNCG 08:00
    Michele Kang, présidente de l'OL
    En rachetant l'OL, Kang affiche ses ambitions 07:30
    Ernest Nuamah avec le Ghana à la Coupe du monde
    OL - Coupe du monde 2026 : un choc pour Nuamah, Caleta-Car et la Croatie doivent rebondir  23/06/26
    Michele Kang, présidente de l'OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger
    OL : Kang reste présidente, Gerlinger son directeur général 23/06/26
    Michele Kang, présidente de l'OL contre Metz
    L'OL annonce un accord en vue d'un rachat par Michele Kang 23/06/26
    Cris ancien entraîneur de Châteauroux
    Cris (ex-OL) va diriger le stage UNFP 2026 23/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut