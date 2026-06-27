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Tolisso, Mata et Niakhté (OL) se congratulent
Tolisso, Mata et Niakhté (OL) se congratulent (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

OL : déjà 45 matchs minimum au programme en 2026-2027

  • par David Hernandez

    • En reprenant l’entrainement lundi prochain, les joueurs de l’OL vont avoir le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions dans le viseur. Un tour qui va pleinement lancer une saison 2026-2027 avec 45 matchs minimum.

    Était-ce la meilleure année pour finir quatrième ? On ne peut jurer de rien, mais forcément en année de Coupe du monde, ce n'est jamais la meilleure combinaison. Ce lundi 29 juin, les joueurs de l'OL reprendront l'entraînement à Décines, alors qu'ils auraient pu gratter encore quelques jours supplémentaires. Il aurait fallu pour cela finir troisièmes de Ligue 1 avec une qualification directe pour la Ligue des champions, ou bien cinquièmes pour rejoindre directement la phase régulière de la Ligue Europa. En finissant au pied du podium, l'OL ne s'est pas facilité la tâche, mais garde l'espoir de la C1 grâce au troisième tour préliminaire et à un potentiel barrage au cours du mois d'août.

    48 matchs disputés en 2025-2026

    Ce 4 ou 5 août, c'est d'ailleurs la date que vise Paulo Fonseca avec sa préparation estivale, avec l'objectif d'être fin prêt pour affronter l'Union Saint-Gilloise, le Sparta Prague, le NEC Nimègue ou alors Sturm Graz ou Heart of Midlothian FC. Ce premier rendez-vous marquera le début d'un très long marathon qui s'étirera jusqu'au 29 mai à minima, date de la dernière journée de Ligue 1. D'ici là, pas moins de 45 matchs seront au programme de Corentin Tolisso et de ses coéquipiers, qu'importe l'issue européenne au mois d'août.

    Il y aura quoi qu'il arrive huit autres matchs sur le Vieux Continent, que ce soit en Ligue des champions et Ligue Europa. À ceux-ci s'ajouteront les 34 journées de Ligue 1 et le 32e de finale de la Coupe de France et peut-être plus si affinités. Pour rappel, en 2025-2026, l'OL avait disputé 48 rencontres au total. Il se pourrait bien que ce chiffre soit battu dans les prochains mois.

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