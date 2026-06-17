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Adam Karabec après son but lors d'OL - PAOK
Adam Karabec après son but lors d’OL – PAOK (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Mercato : Karabec acte son départ de l’OL

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Prêté avec option d'achat durant l'exercice qui vient de se terminer, Adam Karabec ne prolongera pas l'aventure à l'OL. L'ailier tchèque a annoncé son départ, lui qui va retourner au Sparta Prague.

    Personne ne se faisait vraiment d'illusions depuis plusieurs semaines déjà. Ayant disparu des radars avec plusieurs matchs en dehors du groupe, Adam Karabec ne poursuivra pas l'aventure à l'OL. Sur son compte Instagram, l'ailier a annoncé son départ, avec un simple message : "Merci pour tout OL !". Arrivé l'été dernier en même temps que Pavel Sulc, Karabec n'était que prêté par le Sparta Prague. Toutefois, le club lyonnais disposait d'une option d'achat à activer à l'issue de la saison 2025-2026 de l'ordre de 3,5 millions d'euros, ainsi que des bonus. Un tarif attractif, mais il aurait certainement fallu en voir un peu plus pour convaincre Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca de rendre ce transfert définitif.

    Seulement 162 minutes en 2026 en Ligue 1

    Après des débuts encourageants, Adam Karabec est rapidement rentré dans le rang. Ne disposant pas d'une grosse vitesse ni d'une faculté d'élimination, le Tchèque avait petit à petit glissé dans la hiérarchie des ailiers. Ayant pris part à 34 matchs (3 buts et 3 passes), Karabec va donc retrouver son club formateur qu'est le Sparta Prague. Un club que pourrait retrouver l'OL lors du troisième tour des qualifications de la Ligue des champions...

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    2 commentaires
    1. Avatar
      pathetikOL - mer 17 Juin 26 à 8 h 14

      n'aura pas laissé grand chose de son passage, un peu trop nonchalant, et peut être pas très bien utilisé ... ? bonne chance à lui pour la suite de sa carrière.

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    2. Juni38
      Juni38 - mer 17 Juin 26 à 8 h 22

      Quel triste échec pour lui , c'est dommage , mais il n'a quasiment jamais joué à son poste qui est axial , le pauvre n'avait pas du tout les qualités de dribble , de vitesse et d'élimination pour être scotché dans le couloir droit le long de la ligne de touche .
      Un beau gâchis , une erreur de recrutement , si on cherchait un ailier droit il fallait prendre un autre joueur que lui .

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