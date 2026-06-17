Mercato : Karabec acte son départ de l’OL

Prêté avec option d'achat durant l'exercice qui vient de se terminer, Adam Karabec ne prolongera pas l'aventure à l'OL. L'ailier tchèque a annoncé son départ, lui qui va retourner au Sparta Prague.

Personne ne se faisait vraiment d'illusions depuis plusieurs semaines déjà. Ayant disparu des radars avec plusieurs matchs en dehors du groupe, Adam Karabec ne poursuivra pas l'aventure à l'OL. Sur son compte Instagram, l'ailier a annoncé son départ, avec un simple message : "Merci pour tout OL !". Arrivé l'été dernier en même temps que Pavel Sulc, Karabec n'était que prêté par le Sparta Prague. Toutefois, le club lyonnais disposait d'une option d'achat à activer à l'issue de la saison 2025-2026 de l'ordre de 3,5 millions d'euros, ainsi que des bonus. Un tarif attractif, mais il aurait certainement fallu en voir un peu plus pour convaincre Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca de rendre ce transfert définitif.

Seulement 162 minutes en 2026 en Ligue 1

Après des débuts encourageants, Adam Karabec est rapidement rentré dans le rang. Ne disposant pas d'une grosse vitesse ni d'une faculté d'élimination, le Tchèque avait petit à petit glissé dans la hiérarchie des ailiers. Ayant pris part à 34 matchs (3 buts et 3 passes), Karabec va donc retrouver son club formateur qu'est le Sparta Prague. Un club que pourrait retrouver l'OL lors du troisième tour des qualifications de la Ligue des champions...