Mercato : le sort de Moreira à l'OL définitivement scellé ?

Dans le besoin de vendre avant la fin juin, l'OL va devoir se séparer d'Afonso Moreira. La cour assidue du Bayer Leverkusen envers l'ailier portugais semble avoir abouti à un accord entre les deux clubs pour un transfert de 32 millions d'euros.
Les supporters de l'OL commencent petit à petit à se faire une raison. Ils auraient aimé en profiter un peu plus qu'une saison, mais l'avenir d'Afonso Moreira ne s'écrira plus du côté de la capitale des Gaules dans les prochains jours. Cela semble de plus en plus être une évidence au fil des heures. Après L'Équipe, c'est au tour du journaliste spécialisé dans le mercato Fabrizio Romano d'annoncer un accord entre le club lyonnais et le Bayer Leverkusen pour le transfert de l'ailier portugais. Un départ de l'ordre de 32 millions d'euros, comme indiqué ces dernières heures.
Attendu en fin de semaine à Leverkusen
À 21 ans, Moreira va donc quitter l'OL, un an seulement après son arrivée entre Rhône et Saône, ce qui n'était pas vraiment le plan initial. Néanmoins, la blessure de Malick Fofana en octobre lui a permis d'exploser et d'être la révélation lyonnaise de la saison. Dans l'obligation de vendre avant le passage devant la DNCG la semaine prochaine, les dirigeants lyonnais se sont donc faits une raison. L'ailier est attendu dans cette fin de semaine en Allemagne pour passer sa visite médicale et s'engager avec le sixième de Bundesliga, qui disputera la Ligue Europa la saison prochaine.
Bon vent à lui !
On le recroisera peut-être dans les années à venir en coupe d'Europe, en espérant qu'il ne nous fasse pas trop mal...
Heureusement qu'il était sur la liste des intransférables !
Arrêtes, tu le sais très bien!
C'est parce qu'il était intransférable qu'il est vendable 32 M. ( enfin j'éspère qu'il y aura un petit + caché)
Un bon gars ce Moreira. Je n’avais pas eu de coup cœur pour un joueur comme ça depuis très très longtemps.
Quelle tristesse de le voir partir. A une époque lointaine on aurait pu espérer conserver un joueur comme ça pendant 2 ou 3 saisons supplémentaires.
Je lui souhaite énormément de réussite. Il n’a jamais triché chez nous. Il s’est déchiré à chaque match. Le tout avec le sourire et la bonne humeur.
Il deviendra un très très grand joueur. J’en suis persuadé
on est dans un club où il ne faut plus s attacher aux joueurs, on n edt plus capable de les retenir. on ne peut citer un joueur transférable ce n'est pas bon pour vendre mais aucun n est intransferable en cas de belle offre. c est notre reste réalité en france et encore plus a lyon
Voilà ce qui arrive à force de recruter des tanches qui ont perdu toute valeur marchande.
Obliger à vendre les joueurs qui étaient bons et motivés.
bon vent à lui et merci textor pour avoir vidé tout l'argent de notre club.
C'est d’autant plus triste que depuis 2 jours on lit qu'il y aurait des offres pour Fofana, notamment Tottenham.
Et entre les deux joueurs ma préférence est nette. Fofana a sûrement plus de talent brut mais il est fragile et il n’aura jamais cette grinta et cette gagne un peu à la Cristiano.
Du coup Fofana en Angleterre ou pas ?
Si recrutement rapide d'un ailier gauche... C'est possible
Le recrutement d'un ailier gauche est nécessaire. On ne peut faire toute la saison qu'avec Malik si Afonso part.
Duranville arrive c'est quasi signé apparemment. Si Fofana part à son tour, j'aimerais bien un Gboho de Toulouse.
N’oublions pas que sans sa blessure nous serions en train de pleurer le départ de Fofana à Aston Villa pour 44 millions et on trouverait que Moreira après ses 18 entrées en jeu c’est un peu léger pour prendre la suite.
On le regrette déjà, un joueur qui se donne comme lui c’est extraordinaire mais n’oublions pas que le titulaire va reprendre sa place ( en espérant qu’il ne soit plus victime de boucher à chaque accéleration) et qu’on a un super joueur avec Malick Fofana.
Vous vous interrogez sur le sort de Malick ? Mais il va partir aussi ,en Angleterre ou à la Roma. Ça ne fait aucun doute.
Ça va être un feu d ‘artifice cette fin de semaine.
L ‘OL est devenu une entreprise de trading , comme jadis Monaco.
On va se consoler en se disant qu’on a la chance de conserver les Mangala , Tessmann et Carvalho.
Ce club commence à me faire chier , mais grave.
😡😡😡😡
On ne te rappellera pas les dettes que possède l'OL. Et malheureusement, le sportif passera après les bonnes ventes !
Le discours de Michael Gerlinger était clair après le départ de Textor : on se donne 3 ans pour remettre les comptes à flot et on essaye de garder une équipe compétitive. Malheureusement pour nous l’opportunité de vendre Afonso pour une telle somme est trop belle pour que le club puisse s’en priver. Serrons les dents, les fesses et tout ce qu’on peut et on finira par s’en sortir
C'est triste mais on sait que même en bonne santé apparente, le club a toujours vendu dès qu'une bonne offre arrivait, Essien il a fait 2 ans chez nous, dont la 1ere année bof (ayant beaucoup dépanné à droite aussi), Benzema, même s'il est resté plis longtemps, à 21 ans il était parti, etc.
L'exception c'est Juninho
Je ne le sais que trop Bioman, mais dans notre cas , on a la sensation très désagréable d’être prisonnier d’un cercle vicieux.