Mercato : le sort de Moreira à l'OL définitivement scellé ?

Dans le besoin de vendre avant la fin juin, l'OL va devoir se séparer d'Afonso Moreira. La cour assidue du Bayer Leverkusen envers l'ailier portugais semble avoir abouti à un accord entre les deux clubs pour un transfert de 32 millions d'euros.

Les supporters de l'OL commencent petit à petit à se faire une raison. Ils auraient aimé en profiter un peu plus qu'une saison, mais l'avenir d'Afonso Moreira ne s'écrira plus du côté de la capitale des Gaules dans les prochains jours. Cela semble de plus en plus être une évidence au fil des heures. Après L'Équipe, c'est au tour du journaliste spécialisé dans le mercato Fabrizio Romano d'annoncer un accord entre le club lyonnais et le Bayer Leverkusen pour le transfert de l'ailier portugais. Un départ de l'ordre de 32 millions d'euros, comme indiqué ces dernières heures.

Attendu en fin de semaine à Leverkusen

À 21 ans, Moreira va donc quitter l'OL, un an seulement après son arrivée entre Rhône et Saône, ce qui n'était pas vraiment le plan initial. Néanmoins, la blessure de Malick Fofana en octobre lui a permis d'exploser et d'être la révélation lyonnaise de la saison. Dans l'obligation de vendre avant le passage devant la DNCG la semaine prochaine, les dirigeants lyonnais se sont donc faits une raison. L'ailier est attendu dans cette fin de semaine en Allemagne pour passer sa visite médicale et s'engager avec le sixième de Bundesliga, qui disputera la Ligue Europa la saison prochaine.