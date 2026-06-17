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Afonso Moreira lors d'OL - Monaco
Afonso Moreira lors d’OL – Monaco (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Mercato : le sort de Moreira à l'OL définitivement scellé ?

  • par David Hernandez
  • 16 Commentaires

    • Dans le besoin de vendre avant la fin juin, l'OL va devoir se séparer d'Afonso Moreira. La cour assidue du Bayer Leverkusen envers l'ailier portugais semble avoir abouti à un accord entre les deux clubs pour un transfert de 32 millions d'euros.

    Les supporters de l'OL commencent petit à petit à se faire une raison. Ils auraient aimé en profiter un peu plus qu'une saison, mais l'avenir d'Afonso Moreira ne s'écrira plus du côté de la capitale des Gaules dans les prochains jours. Cela semble de plus en plus être une évidence au fil des heures. Après L'Équipe, c'est au tour du journaliste spécialisé dans le mercato Fabrizio Romano d'annoncer un accord entre le club lyonnais et le Bayer Leverkusen pour le transfert de l'ailier portugais. Un départ de l'ordre de 32 millions d'euros, comme indiqué ces dernières heures.

    Attendu en fin de semaine à Leverkusen

    À 21 ans, Moreira va donc quitter l'OL, un an seulement après son arrivée entre Rhône et Saône, ce qui n'était pas vraiment le plan initial. Néanmoins, la blessure de Malick Fofana en octobre lui a permis d'exploser et d'être la révélation lyonnaise de la saison. Dans l'obligation de vendre avant le passage devant la DNCG la semaine prochaine, les dirigeants lyonnais se sont donc faits une raison. L'ailier est attendu dans cette fin de semaine en Allemagne pour passer sa visite médicale et s'engager avec le sixième de Bundesliga, qui disputera la Ligue Europa la saison prochaine.

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    16 commentaires
    1. Avatar
      Tondu69 - mer 17 Juin 26 à 8 h 57

      Bon vent à lui !
      On le recroisera peut-être dans les années à venir en coupe d'Europe, en espérant qu'il ne nous fasse pas trop mal...

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    2. Juni38
      Juni38 - mer 17 Juin 26 à 9 h 01

      Heureusement qu'il était sur la liste des intransférables !

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      1. Bioman
        Bioman - mer 17 Juin 26 à 9 h 32

        Arrêtes, tu le sais très bien!
        C'est parce qu'il était intransférable qu'il est vendable 32 M. ( enfin j'éspère qu'il y aura un petit + caché)

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    3. Valbranque
      Valbranque - mer 17 Juin 26 à 9 h 05

      Un bon gars ce Moreira. Je n’avais pas eu de coup cœur pour un joueur comme ça depuis très très longtemps.
      Quelle tristesse de le voir partir. A une époque lointaine on aurait pu espérer conserver un joueur comme ça pendant 2 ou 3 saisons supplémentaires.
      Je lui souhaite énormément de réussite. Il n’a jamais triché chez nous. Il s’est déchiré à chaque match. Le tout avec le sourire et la bonne humeur.
      Il deviendra un très très grand joueur. J’en suis persuadé

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    4. gone16
      gone16 - mer 17 Juin 26 à 9 h 09

      on est dans un club où il ne faut plus s attacher aux joueurs, on n edt plus capable de les retenir. on ne peut citer un joueur transférable ce n'est pas bon pour vendre mais aucun n est intransferable en cas de belle offre. c est notre reste réalité en france et encore plus a lyon

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    5. Avatar
      donniedarko - mer 17 Juin 26 à 9 h 10

      Voilà ce qui arrive à force de recruter des tanches qui ont perdu toute valeur marchande.
      Obliger à vendre les joueurs qui étaient bons et motivés.
      bon vent à lui et merci textor pour avoir vidé tout l'argent de notre club.

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    6. Avatar
      Gerland Era - mer 17 Juin 26 à 9 h 10

      C'est d’autant plus triste que depuis 2 jours on lit qu'il y aurait des offres pour Fofana, notamment Tottenham.
      Et entre les deux joueurs ma préférence est nette. Fofana a sûrement plus de talent brut mais il est fragile et il n’aura jamais cette grinta et cette gagne un peu à la Cristiano.

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    7. Avatar
      Olisev - mer 17 Juin 26 à 9 h 12

      Du coup Fofana en Angleterre ou pas ?
      Si recrutement rapide d'un ailier gauche... C'est possible

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      1. janot06
        janot06 - mer 17 Juin 26 à 9 h 18

        Le recrutement d'un ailier gauche est nécessaire. On ne peut faire toute la saison qu'avec Malik si Afonso part.

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      2. Avatar
        Outlander - mer 17 Juin 26 à 9 h 45

        Duranville arrive c'est quasi signé apparemment. Si Fofana part à son tour, j'aimerais bien un Gboho de Toulouse.

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    8. Kim Kallschtroumpf
      Kim Kallschtroumpf - mer 17 Juin 26 à 9 h 21

      N’oublions pas que sans sa blessure nous serions en train de pleurer le départ de Fofana à Aston Villa pour 44 millions et on trouverait que Moreira après ses 18 entrées en jeu c’est un peu léger pour prendre la suite.

      On le regrette déjà, un joueur qui se donne comme lui c’est extraordinaire mais n’oublions pas que le titulaire va reprendre sa place ( en espérant qu’il ne soit plus victime de boucher à chaque accéleration) et qu’on a un super joueur avec Malick Fofana.

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    9. Avatar
      Monark - mer 17 Juin 26 à 9 h 23

      Vous vous interrogez sur le sort de Malick ? Mais il va partir aussi ,en Angleterre ou à la Roma. Ça ne fait aucun doute.
      Ça va être un feu d ‘artifice cette fin de semaine.
      L ‘OL est devenu une entreprise de trading , comme jadis Monaco.
      On va se consoler en se disant qu’on a la chance de conserver les Mangala , Tessmann et Carvalho.
      Ce club commence à me faire chier , mais grave.
      😡😡😡😡

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      1. Bioman
        Bioman - mer 17 Juin 26 à 9 h 35

        On ne te rappellera pas les dettes que possède l'OL. Et malheureusement, le sportif passera après les bonnes ventes !

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    10. OLsan
      OLsan - mer 17 Juin 26 à 9 h 52

      Le discours de Michael Gerlinger était clair après le départ de Textor : on se donne 3 ans pour remettre les comptes à flot et on essaye de garder une équipe compétitive. Malheureusement pour nous l’opportunité de vendre Afonso pour une telle somme est trop belle pour que le club puisse s’en priver. Serrons les dents, les fesses et tout ce qu’on peut et on finira par s’en sortir

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    11. Avatar
      Cicinho2 - mer 17 Juin 26 à 9 h 53

      C'est triste mais on sait que même en bonne santé apparente, le club a toujours vendu dès qu'une bonne offre arrivait, Essien il a fait 2 ans chez nous, dont la 1ere année bof (ayant beaucoup dépanné à droite aussi), Benzema, même s'il est resté plis longtemps, à 21 ans il était parti, etc.
      L'exception c'est Juninho

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    12. Avatar
      Monark - mer 17 Juin 26 à 9 h 53

      Je ne le sais que trop Bioman, mais dans notre cas , on a la sensation très désagréable d’être prisonnier d’un cercle vicieux.

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