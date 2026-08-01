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Antoine Mendy (Nice) au duel avec Malick Fofana (OL)
Antoine Mendy (Nice) au duel avec Malick Fofana (OL) (Photo by Valery HACHE / AFP)

Pourquoi Malick Fofana ne figure pas sur la liste A de l'UEFA

  • par Gwendal Chabas

    • C'était la principale information de la liste A de l'UEFA fournie par l'OL jeudi. Pas de Malick Fofana à l'horizon. Un choix stratégique avant tout.

    L'administratif, c'est difficile. L'UEFA n'échappe pas à la règle. Chaque club qui participe à une compétition européenne doit donner deux listes, la A et la B, chacune ayant quelques critères. Pour le 3e tour préliminaire de Ligue des champions par exemple, l'OL a coché 25 noms, auxquels s'ajouteront ceux du second effectif, composé de moins de 21 ans. Le contingent de Lyonnais pour défier le Sparta Prague ne comprenait pas de surprise, hormis l'absence de Malick Fofana.

    Mais celle-ci s'explique pour des questions de règlement et d'optimisation. En effet, le Belge peut figurer sur l'index B car il est à l'OL sans interruption depuis plus de deux ans. Et il est né après le 1er janvier 2005 (il est de mars). Or, l'inscrire sur ce document et pas sur le répertoire principal permet de libérer une place. Dans la logique des postes offensifs, celle-ci est occupée par Alejandro Gomes Rodríguez, qui, du fait de son prêt à Annecy sur la deuxième partie de saison dernière, ne peut pas se trouver dans l'effectif B.

    La possibilité d'inscrire une recrue au dernier moment

    Autre point, cela permet, si une recrue arrive d'ici à lundi (Felix Bacher éventuellement), de l'ajouter au groupe "premium". Les Rhodaniens ont droit à deux modifications maximum jusqu'à la veille du match aller. Dans ce cas-là, il faudra enlever un ou deux des 25 éléments. Mais tout en conservant a minima huit footballeurs "formés localement", dont au moins quatre à l'Académie et le reste en France. Pour l'instant, l'Olympique lyonnais en compte tout juste huit.

    • Rémy Descamps (formé en France)
    • Noham Kamara (FF)
    • Moussa Niakhaté (FF)
    • Steeve Kango (formé au club)
    • Corentin Tolisso (FC)
    • Khalis Merah (FC)
    • Rémi Himbert (FC)
    • Kaïl Boudache (FF)

    Si Felix Bacher signe et est disponible pour cette double confrontation, il faudra remplacer l'un des 17 autres joueurs de la liste A. Et aucun d'entre eux ne pourra figurer sur la B puisqu'il ne respectera pas les critères de l'UEFA.

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