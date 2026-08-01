Actualités
Jonatan Giráldez, entraîneur d’OL Lyonnes (Photo by Kate McShane / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes : Jonatan Giráldez met l'accent sur le jeu

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Pour le premier exercice médiatique de la saison, Jonatan Giráldez a promis que le travail serait axé sur la qualité de jeu. L'Espagnol veut que l'équipe soit capable de maintenir un haut niveau sur ses prestations plus régulièrement.

    Il a de suite mis les choses au clair. "La saison dernière était bonne, mais pas parfaite", a expliqué Jonatan Giráldez vendredi lors de la conférence de presse de rentrée. Cela peut paraître un brin sévère pour OL Lyonnes qui a fait le triplé en France, en plus de disputer la finale de la Ligue des champions. "On n’a pas soulevé tous les titres", justifiait l'entraîneur, qui démontre là son côté exigeant.

    L'Espagnol a un but pour 2026-2027 : "Je ne parle pas des sacres avec les joueuses, mais d’améliorer le niveau de foot." Il a poursuivi sa réflexion au micro de quelques médias, dont Olympique-et-Lyonnais. "Au-delà des trophées, l’axe de cet exercice est la qualité du jeu qu’on veut proposer, a-t-il martelé. On a produit des prestations de grande qualité entre avril et mai, le retour contre Wolfsburg (4-0), Arsenal (3-1), les finales contre le Paris FC (5-0) et le PSG (4-1). On doit atteindre ce niveau de performances plus régulièrement."

    "Pour moi, ce n'est pas suffisant de seulement gagner"

    On sent dans le discours que le coach de 34 ans ne lâchera pas son groupe avec cette ambition. "Je ne peux pas promettre qu’on va tout remporter, mais je peux être garant de la mentalité qui nous animera tous. L’objectif sera de maintenir le niveau pendant la saison et la durée des matchs. Pour moi, ce n’est pas suffisant de seulement gagner, a insisté le Galicien. Et personnellement, j’espère améliorer mon niveau de français pour être plus proche de vous tous." Reste à mettre tout cela en place avec un effectif qui a beaucoup bougé cet été.

    Avec David Hernandez.

    à lire également
    Romane Rafalski lors d'OL Lyonnes - Dijon
    Ce vendredi, OL Lyonnes s'entraîne devant son public
    1 commentaire
    1. isabielle
      isabielle - sam 1 Août 26 à 15 h 55

      En fait, l'effectif de la saison dernière a bougé davantage que celui de la saison qui s'annonce... il n'y a que 4 titulaires en puissance qui doivent s'intégrer dans le jeu qu'il veut mettre en place.
      Déjà bien pratiqué et prolifique depuis avril/mai, ce fût plaisant à regarder.
      Dans l'équipe type, seules 2 attaquantes ont quitté le club, les arrivantes n'ont certes pas le même profil, ni le même gabarit, mais toutes les vidéos que j'ai pu voir montrent un apport de vitesse, de jeu direct et de précision de tirs très intéressants pour les transitions...
      De plus Jona a grandement participé au Mercato (contrairement à la saison dernière avec son arrivée tardive)... donc, sauf énormissime erreur, les choix devraient correspondre à ce qu'il veut mettre en place.
      Reste l'inconnue d'une solide défense à remodeler.
      Hâte de voir les rencontres face aux 2 clubs parisiens.... qui serviront (encore) d'étalon !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    La fraîcheur, un atout pour l'OL face au Sparta Prague ? 16:00
    OL Lyonnes : Jonatan Giráldez met l'accent sur le jeu 15:10
    Cet été, l'OL a gonflé ses rangs belges 14:20
    Tabitha Chawinga (OL Lyonnes)
    CAN : jour de qualification pour Tabitha Chawinga et le Malawi ? 13:30
    Antoine Mendy (Nice) au duel avec Malick Fofana (OL)
    Pourquoi Malick Fofana ne figure pas sur la liste A de l'UEFA 12:40
    Ainsley Maitland-Niles face à Methalie lors de Toulouse - OL
    Coupe d'Europe - Ligue 1 : le calendrier de l'OL au mois d'août 11:50
    Adam Karabec avec la République tchèque
    Adam Karabec (ex-OL) buteur dans la victoire du Sparta Prague 11:00
    Adil Hamdani lors d'OL - FC Saint-Gall
    OL : à l'Académie, la préparation se poursuit 10:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Loïs Openda, nouvel attaquant de l'OL
    OL : premier entraînement collectif vendredi pour Loïs Openda 09:25
    OL : un nouveau rôle pour Tyler Morton au milieu ? 08:40
    Corentin Tolisso (OL) et Nabil Bentaleb (Lille)
    Mercato : Bentaleb ne rejoindra pas l’OL 08:00
    OL : la liste pour le Q3 de Ligue des champions avec toutes les recrues 07:30
    Le stade de Letna, antre du Sparta Prague
    Sparta Prague - OL : les Lyonnais ne s'entraîneront pas au stade de Letna lundi 31/07/26
    Vincent Ponsot, directeur général d'OL Lyonnes
    "Un groupe renforcé"... Ponsot dresse le bilan du mercato estival d'OL Lyonnes 31/07/26
    Enzo Molebe lors de Real Betis - OL
    OL : ayant suivi un protocole médical en Allemagne, Molebe a repris l’entraînement 31/07/26
    Des jeunes footballeurs participant aux événements Orange.
    OL Lyonnes prolonge son partenariat avec Orange 31/07/26
    Bruno Guimarães
    Mercato : près de dix millions d'euros pour l'OL grâce à Bruno Guimarães ? 31/07/26
    Les quatre recrues d'OL Lyonnes cet été
    Premier bain de foule pour les quatre recrues d'OL Lyonnes 31/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut