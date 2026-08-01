OL Lyonnes : Jonatan Giráldez met l'accent sur le jeu

Pour le premier exercice médiatique de la saison, Jonatan Giráldez a promis que le travail serait axé sur la qualité de jeu. L'Espagnol veut que l'équipe soit capable de maintenir un haut niveau sur ses prestations plus régulièrement.

Il a de suite mis les choses au clair. "La saison dernière était bonne, mais pas parfaite", a expliqué Jonatan Giráldez vendredi lors de la conférence de presse de rentrée. Cela peut paraître un brin sévère pour OL Lyonnes qui a fait le triplé en France, en plus de disputer la finale de la Ligue des champions. "On n’a pas soulevé tous les titres", justifiait l'entraîneur, qui démontre là son côté exigeant.

L'Espagnol a un but pour 2026-2027 : "Je ne parle pas des sacres avec les joueuses, mais d’améliorer le niveau de foot." Il a poursuivi sa réflexion au micro de quelques médias, dont Olympique-et-Lyonnais. "Au-delà des trophées, l’axe de cet exercice est la qualité du jeu qu’on veut proposer, a-t-il martelé. On a produit des prestations de grande qualité entre avril et mai, le retour contre Wolfsburg (4-0), Arsenal (3-1), les finales contre le Paris FC (5-0) et le PSG (4-1). On doit atteindre ce niveau de performances plus régulièrement."

"Pour moi, ce n'est pas suffisant de seulement gagner"

On sent dans le discours que le coach de 34 ans ne lâchera pas son groupe avec cette ambition. "Je ne peux pas promettre qu’on va tout remporter, mais je peux être garant de la mentalité qui nous animera tous. L’objectif sera de maintenir le niveau pendant la saison et la durée des matchs. Pour moi, ce n’est pas suffisant de seulement gagner, a insisté le Galicien. Et personnellement, j’espère améliorer mon niveau de français pour être plus proche de vous tous." Reste à mettre tout cela en place avec un effectif qui a beaucoup bougé cet été.

Avec David Hernandez.