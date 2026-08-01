Cet été, l'OL a gonflé ses rangs belges

En recrutant Julien Duranville et Loïs Openda cet été, l'OL a fait la part belle aux voisins belges. Ils sont maintenant quatre dans l'effectif de Paulo Fonseca.

Derrière les Français, ils forment la nationalité la plus représentée dans le vestiaire lyonnais. En cette intersaison, l'OL a recruté deux Belges, Julien Duranville et Loïs Openda. Deux éléments offensifs dont il espère un apport important cette saison. Et ils ne sont pas les seuls, car leur compatriote Malick Fofana aussi sera très attendu après un exercice 2025-2026 tronqué par une grave blessure.

Eric Deflandre, le Belge qui a le mieux réussi à l'OL

Les trois attaquants nous viennent du Plat Pays, tout comme Orel Mangala. Dans le vestiaire cosmopolite du club rhodanien, ce quatuor entretient le lien avec nos voisins qui existe depuis le Belgo-Espagnol Alfonso Fernández Leal arrivé en 1991. Au début des années 2000, il y a également eu Éric Deflandre, champion de France entre 2002 et 2004. Plus tard, il a vu passer Jason Denayer, resté de 2018 à 2022.

Reste à voir si les quatre Belges seront bien réunis toute l'année. Cela dépendra du mercato, et notamment d'un éventuel départ de Mangala. En tout cas, le nouveau sélectionneur des Diables Rouges, Mark van Bommel, devrait avoir un regard particulier sur l'OL et ses joueurs.