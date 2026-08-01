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Ballon de la Ligue 1 (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : un tournoi prestigieux en Angleterre pour les U16 mi-août

  • par Gwendal Chabas

    • Du 14 au 16 août, les U16 d'OL Lyonnes disputeront un tournoi relevé à Londres. Elles y défieront notamment Arsenal.

    Après la victoire de Chelsea en 2025, la London Ladies Cup revient dans quelques jours pour sa deuxième édition. Cette prestigieuse compétition, qui, comme son nom l'indique, se déroule dans la capitale anglaise, opposera plusieurs clubs européens de renom. OL Lyonnes, notamment, sera de la partie. Le groupe U16 s'invite dans cette épreuve britannique aux côtés du Bayern Munich, des Blues ou encore du RB Salzbourg.

    Finir parmi les quatre premiers de la poule pour jouer les quarts de finale

    L'épreuve se déroulera du 14 au 16 août. Entre le vendredi et le samedi, se déroulera la phase de poules. Les douze formations sont réparties en deux groupes de six. Les Fenottes affronteront Breiðablik Kópavogur (14/08), HJK Helsinki (14/08), Arsenal (14/08), finaliste l'an dernier, Kolbotn (15/08) et Aston Villa (15/08). Ensuite, place aux matchs de classement. Les huit meilleures équipes se défieront en quarts de finale. Les autres participeront à la "consolante".

    Les finales auront lieu le dimanche 16 août, au Epsom College, qui recevra toutes ces jeunes filles sur le week-end. Un test très intéressant pour cet effectif qui a là l'opportunité de se mesurer à de redoutables adversaires.

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