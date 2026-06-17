Ayant eu les plus grosses occasions en première mi-temps, le Sénégal a finalement craqué en deuxième. Les buts de Kylian Mbappé et Bradley Barcola ont assuré la victoire aux Bleus devant Moussa Niakhaté et ses partenaires.

Ils pourront certainement regretter les occasions manquées dans le premier acte. Mardi soir (ou après-midi aux Etats-Unis), le Sénégal est probablement sorti avec quelques regrets pour son entrée en lice dans la Coupe du monde. Battus 2-0 par l'équipe de France, les Lions de la Teranga auraient pu gratter un peu mieux. Dans un stade comble à New-York et sous la chaleur américaine, les coéquipiers de Moussa Niakhaté ont longuement joué les yeux dans les yeux avec les Bleus. Bien aidée par l'imprécision technique française, la nation africaine a eu les plus grosses occasions en première période, à l'image de ce poteau de Nicolas Jackson (25e). Dans le même temps, Moussa Niakhaté et la défense sénégalaise ont tenu à bonne distance le quatuor offensif Doué - Mbappé - Dembélé - Olise.

90 minutes pour Niakhaté, entrée compliquée pour Cherki

A 0-0 à la pause, Didier Deschamps a certainement dû hausser le ton dans le vestiaire car le visage français a été bien différent. Il a pourtant fallu attendre une transition rapide et un but de Kylian Mbappé à la 66e minute pour que le match se débloque. Cela a tourné à l'avantage des Bleus qui ont fait le break grâce à Bradley Barcola à la 82e minute. Et si les coéquipiers de Niakhaté, qui a joué tout le monde, ont repris espoir avec un très joli but d'Ibrahim Mbaye (95e), Mbappé a climatisé tout le monde dans la foulée de cette réduction du score (3-1, 96e).