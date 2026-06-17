Ayant eu les plus grosses occasions en première mi-temps, le Sénégal a finalement craqué en deuxième. Les buts de Kylian Mbappé et Bradley Barcola ont assuré la victoire aux Bleus devant Moussa Niakhaté et ses partenaires.
Ils pourront certainement regretter les occasions manquées dans le premier acte. Mardi soir (ou après-midi aux Etats-Unis), le Sénégal est probablement sorti avec quelques regrets pour son entrée en lice dans la Coupe du monde. Battus 2-0 par l'équipe de France, les Lions de la Teranga auraient pu gratter un peu mieux. Dans un stade comble à New-York et sous la chaleur américaine, les coéquipiers de Moussa Niakhaté ont longuement joué les yeux dans les yeux avec les Bleus. Bien aidée par l'imprécision technique française, la nation africaine a eu les plus grosses occasions en première période, à l'image de ce poteau de Nicolas Jackson (25e). Dans le même temps, Moussa Niakhaté et la défense sénégalaise ont tenu à bonne distance le quatuor offensif Doué - Mbappé - Dembélé - Olise.
90 minutes pour Niakhaté, entrée compliquée pour Cherki
A 0-0 à la pause, Didier Deschamps a certainement dû hausser le ton dans le vestiaire car le visage français a été bien différent. Il a pourtant fallu attendre une transition rapide et un but de Kylian Mbappé à la 66e minute pour que le match se débloque. Cela a tourné à l'avantage des Bleus qui ont fait le break grâce à Bradley Barcola à la 82e minute. Et si les coéquipiers de Niakhaté, qui a joué tout le monde, ont repris espoir avec un très joli but d'Ibrahim Mbaye (95e), Mbappé a climatisé tout le monde dans la foulée de cette réduction du score (3-1, 96e).
Ouf ! Ryan n'est jamais bon quand il ne joue que les dernières minutes , il est trop relaxe , il ne mesure pas l'intensité du match surement croyant le match fini...
Ce sont les formateurs de Bradley qui doivent être heureux , a son âge marquer un but en Cdm et qui plus est dans une action éclair donnée dans le bon timing . C'est comme ça que j'aime le foot DD ou pas DD , lui n'est pas sur le terrain mais sa chatte font qu'il en tire des glorioles.....
horripilant Rayan , qui n'arrive pas à se débarasser de certains défauts comme cette entrée en dilettante et cette perte de balle dangereuse .
Dans un match d'une telle intensité , les entrants ont du mal , mais Barco s'en est mieux sorti !
Les conditions étaient idéales il ne faisait pas hyper chaud .
J'ai beaucoup aimé Rabiot , au four et au moulin , un vrai match de coupe du monde .
Heureusement que les marseillais se soient sabordé en le faisant partir , car avec lui ils auraient terminé devant l'ol sans aucun doute , au championnat et nous aurions terminé au mieux 5ème .
Dembélé il y a un problème , c'est le cousin du joueur du Qsg , il est méconnaissable .
J'aurai pas dit mieux 😉
L'argentine a mis une fessée a l'Algérie 🤣
Du coup, c'est bien, pas de casse
Messi triplé, incroyable
Certes MBappé a fait une bonne 2e mi temps mais pour ma part je retiendrais plutôt l'excellent match de la DC, des 2 milieux de terrain et d'Olise dont l'ouverture géniale sur le 2e but, mais aussi l'excellente analyse à la mi temps de DD avec le repositionnement de Dembele et Olise. Maignan et Koundé par contre ne m'ont pas rassuré ... Quant à Messi, incroyable, il faut le reconnaitre.