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Moussa Niakhaté vainqueur de la CAN avec le Sénégal
Moussa Niakhaté vainqueur de la CAN avec le Sénégal (Photo by Abdel Majid BZIOUAT / AFP)

Coupe du monde 2026 : Niakhaté titulaire pour France - Sénégal

  • par David Hernandez

    • Ce mardi (21h), Moussa Niakhaté fait son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026. Une première forcément particulière avec une confrontation entre le Sénégal et l'équipe de France.

    Cela rappelle des souvenirs vieux de près de 25 ans. En 2002, la France débutait sa Coupe du monde en qualité de championne du monde par une opposition contre le Sénégal. Vingt-quatre ans plus tard, les Bleus sont vice-champions du monde mais retrouvent les Lions de la Teranga pour leur première sortie dans ce Mondial 2026. A New-York, il n'y aura pas de joueurs de l'OL dans le onze de départ français, ni même sur la feuille de match, Corentin Tolisso n'ayant pas eu les faveurs de Didier Deschamps.

    Néanmoins, le club lyonnais sera bien représenté au coup d'envoi avec la présence de Moussa Niakhaté. Le défenseur fera équipe avec Kalidou Koulibaly. Un temps pressenti titulaire dans l'arrière-garde du Sénégal, Mamadou Sarr, ancien de l'OL Académie, débutera sur le banc, tout comme Rayan Cherki, Malo Gusto et Bradley Barcola, autres membres de la formation lyonnaise, côté français.

    La composition du Sénégal : Mendy - Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf - Camara, I. Gueye, P. Gueye - I. Sarr, Jackson, Mané

    La composition des Bleus : Maignan - Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Olise, Dembélé, Doué - Mbappé

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