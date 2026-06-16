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Des supporters devant le Parc OL
Des supporters devant le Parc OL (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Le Parc OL passe en mode concert ce mardi avec Linkin Park

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Un mois après le dernier match de Ligue 1 et à deux mois du retour des joueurs de Paulo Fonseca à Décines, le Parc OL passe en mode concert. Le groupe Linkin Park se produit ce mardi (19h).

    Il y a un mois, les joueurs de l’OL quittaient presque la scène tête basse. La dernière journée de Ligue 1 devait être une belle fête, avec l’espoir d’une qualification directe pour la Ligue des champions. Au final, ce fut une vraie déroute contre le RC Lens (0-4) et le sentiment d’avoir gâché une belle occasion sur les deux dernières journées. C’était il y a un mois jour pour jour et le championnat de France ne sera pas de retour au Parc OL avant un mois et demi ou deux, suivant le tirage au sort du troisième tour qualificatif de la Ligue des champions.

    50 000 personnes attendues ce mardi soir

    En attendant de repasser en mode football, l’enceinte de Décines a subi une transformation depuis un mois avec une pelouse enlevée. Non pas pour être changée, mais pour laisser place au programme estival que sont les concerts. Cela débute ce mardi soir (19h) avec la venue du groupe Linkin Park. Le groupe américain devrait attirer près de 50 000 personnes à Décines, avant qu’Iron Madden ne prenne la suite le 28 juin prochain.

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    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 16 Juin 26 à 17 h 59

      Grosse chaleur pour un concert.

      Je crois d'ailleurs que c'est parti pour qu'on vive la plus grosse canicule qu'on ait vu en France.
      Ça va être terrible pour ceux qui bossent dehors, le monde devrait s'arrêter de travailler l'après midi dans un cas comme ça...

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      1. Avatar
        leroilyon - mar 16 Juin 26 à 18 h 05

        Oui merci JD36 😉
        C'est gentil de penser à nous...

        Signaler
      2. Captain Nemo
        Captain Nemo - mar 16 Juin 26 à 18 h 17

        La chaleur est très supportable actuellement. De l'ombre et un petit air sur la pelouse. Il y a pire 😀

        Signaler

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