Le Parc OL passe en mode concert ce mardi avec Linkin Park

Un mois après le dernier match de Ligue 1 et à deux mois du retour des joueurs de Paulo Fonseca à Décines, le Parc OL passe en mode concert. Le groupe Linkin Park se produit ce mardi (19h).

Il y a un mois, les joueurs de l’OL quittaient presque la scène tête basse. La dernière journée de Ligue 1 devait être une belle fête, avec l’espoir d’une qualification directe pour la Ligue des champions. Au final, ce fut une vraie déroute contre le RC Lens (0-4) et le sentiment d’avoir gâché une belle occasion sur les deux dernières journées. C’était il y a un mois jour pour jour et le championnat de France ne sera pas de retour au Parc OL avant un mois et demi ou deux, suivant le tirage au sort du troisième tour qualificatif de la Ligue des champions.

50 000 personnes attendues ce mardi soir

En attendant de repasser en mode football, l’enceinte de Décines a subi une transformation depuis un mois avec une pelouse enlevée. Non pas pour être changée, mais pour laisser place au programme estival que sont les concerts. Cela débute ce mardi soir (19h) avec la venue du groupe Linkin Park. Le groupe américain devrait attirer près de 50 000 personnes à Décines, avant qu’Iron Madden ne prenne la suite le 28 juin prochain.