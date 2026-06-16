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Pierre Sage et John Textor après la finale de Coupe de France OL - PSG
Pierre Sage et John Textor après la finale de Coupe de France OL – PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Après l'avoir licencié de l'OL, Textor félicite Sage pour son nouveau poste

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • L'ayant promu à la tête de l'OL avant de le limoger un peu plus d'un an plus tard, John Textor suit toujours la carrière de Pierre Sage. L'ancien président lyonnais l'a félicité pour son nouveau poste à Crystal Palace.

    A une époque, on aurait pu dire qu'il profite de la synergie d'Eagle Football. Sauf que ce n'est plus le cas depuis un an et le fait que Crystal Palace soit sorti du giron après la vente des parts de John Textor. Toutefois, Pierre Sage vient de s'engager dans un club qui semble toujours tenir à coeur de son ancien président à l'OL. Quelques heures après l'officialisation de l'arrivée du technicien français sur le banc des Eagles, Textor n'a pas manqué de réagir et de féliciter Sage. "Congratulations Pierre ! You are back in your best colors ! Good luck, brother !" (Félicitations Pierre ! Tu retrouves tes couleurs ! Bonne chance, frère!"). Une allusion aux couleurs bleu et rouge de Crystal Palace, proches de celles de l'OL, où les deux hommes ont travaillé ensemble pendant un peu plus d'un an.

    Textor restera celui qui a lancé Sage

    Ayant eu le courage de nommer Pierre Sage à la tête de l'OL en novembre 2024 alors que le club n'avait gagné qu'un seul match depuis le début du championnat, John Textor n'avait pas hésité à se séparer du coach un peu plus d'un an plus tard. Face à la mauvaise série lyonnaise en janvier, mais aussi à l'opportunité Paulo Fonseca, l'Américain n'avait pas fait dans le sentimental et avait montré la porte de la sortie à Pierre Sage. Qui a plutôt bien rebondi depuis.

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    2 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mar 16 Juin 26 à 16 h 34

      😂 sacré textor

      Signaler
    2. Bioman
      Bioman - mar 16 Juin 26 à 16 h 54

      Il a plus d'intuition dans le foot que dans le business sans magouilles ...

      Signaler

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