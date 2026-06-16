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Kail Boudache, nouveau joueur de l'OL
Kail Boudache, nouveau joueur de l’OL (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

OL - Mercato : Fonseca a fini de convaincre Boudache

  • par David Hernandez
  • 11 Commentaires

    • Supporter de l'OL durant sa jeunesse, Kaïl Boudache n'a pas hésité longtemps face à l'intérêt du club lyonnais. L'échange avec Paulo Fonseca a fini de le convaincre, le coach portugais donnant sa chance aux plus jeunes.

    Cette fois, il n'aura plus besoin d'acheter le maillot ou de faire un échange avec Khalis Merah. À compter de la reprise le 29 juin, Kaïl Boudache vivra, mangera et dormira OL pour les cinq prochaines saisons. En fin de contrat avec l'OGC Nice, son club formateur, l'ailier a choisi de rejoindre la capitale des Gaules pour signer son premier contrat professionnel. Un pari sur l'avenir pour le club lyonnais, mais à moindre coût puisqu'il n'y a pas eu d'indemnité de transfert à payer. Pour Boudache, le choix coulait de source, lui dont la famille "était supportrice de l'OL" à Alès, pourtant terre marseillaise. "Ça fait pas mal de temps que l’OL avait contacté mon entourage et quand je l’ai su, j’ai été obligé de dire oui, je n’ai pas hésité, a-t-il déclaré dans sa vidéo de présentation. Je me suis revu petit avec le maillot. Les appels téléphoniques m’ont montré leur intérêt de m’avoir. J’ai eu pas mal de monde au téléphone."

    "Le coach fait progresser les jeunes"

    En plus de Matthieu Louis-Jean, qui a géré les discussions avec l'entourage, l'international U23 algérien a pu échanger avec Khalis Merah, devenu "un ami" ces derniers mois, mais aussi Paulo Fonseca. Une conversation primordiale dans un transfert, quand bien même le joueur semble déjà sûr de son choix. Mais entre Kaïl Boudache et l'OL, ce fut une évidence, encore plus après la discussion avec le coach portugais. "Avoir le coach était très important car ça permet d’avoir son ressenti, sa vision des choses, est-ce qu’il compte vraiment sur toi. Ça m’a fait valider mon choix. En voyant le coach faire progresser les jeunes et leur donner leur chance, bien sûr que c’est un point qui a compté." À 20 ans, Boudache compte désormais lancer pleinement sa carrière professionnelle, après 19 matchs sous les couleurs niçoises.

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    11 commentaires
    1. Avatar
      gOLdorak - mar 16 Juin 26 à 15 h 32

      Fonseca compte beaucoup sur les jeunes joueurs, Molebe et Gomes Rodriguez peuvent en témoigner.

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      1. Avatar
        BadGone91 - mar 16 Juin 26 à 15 h 54

        Cela n'a rien à voir avec l'âge selon moi, sinon il n'aurait pas donné de temps de jeu à Himbert et Hamdani !

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        1. Avatar
          Jeanmasse 39 le mytho - mar 16 Juin 26 à 16 h 19

          Hamdani a un agent ( et un père ) qui mettent la pression
          Imbert a vu le cirque qu’a mené Hamdani en interne et a à son tour mis la pression au club
          Mais par contre Imbert a un cerveau et comprend le jeu
          Hamdani aujourd’hui ( ça peut changer) je n’en suis pas sur

      2. cavegone
        cavegone - mar 16 Juin 26 à 16 h 11

        @gOLdorak
        Et qui peut témoigner qu’ils avaient le niveau pour jouer ? Toi ? 🤔

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    2. Avatar
      Poupette38 - mar 16 Juin 26 à 16 h 03

      Hamdani qui n'a toujours pas signé de contrat pro à l'OL 🤔

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      1. cavegone
        cavegone - mar 16 Juin 26 à 16 h 11

        A 16 ans j’ai envie de te dire tant mieux.
        Bientôt on va leur faire des contrats dès qu’ils enlèvent la couche 🙄

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    3. Avatar
      Jeanmasse 39 le mytho - mar 16 Juin 26 à 16 h 16

      Allez je caricature :
      Gomes est plutôt «  bourrin «  dans son jeu , d’ailleurs ça colle très bien le prêt à Annecy
      Molembe coure très vite et est plutôt adroit devant la cage
      Hamdani à un très très très bon agent ( 16 ans !!!!!!)

      Bref le coach préféré des joueurs qui tactiquement comprenne donc un coureur , un tank et une star des city qui se regarde jouer je ne suis pas sûr que cela rentre dans ses plans.

      Ceci n’est que mon opinion bien sûr et tous les joueurs cités sont encore assez jeunes pour faire évoluer leur jeu et progresser

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    4. Juni38
      Juni38 - mar 16 Juin 26 à 16 h 22

      Il lui a raconté des saucisses . Seul Merah a eu du temps de jeu ( et des périodes placard inexpliquées ).
      On a vu en fin de saison combien fonseca était réticent et ne faisais guère confiance aux jeunes .

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      1. Avatar
        Jeanmasse 39 le mytho - mar 16 Juin 26 à 16 h 27

        Merah , De Carvalho , kongo , Imbert , Goncalves Hamdani
        Ils ont tous eu du temps de jeu
        CE SONT DES 2007 !!!!!
        Ils passent le bac !!!
        J’ai peut que la phrase de Mbappé sur l’âge a complètement retourné le crâne à tout le monde

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        1. Juni38
          Juni38 - mar 16 Juin 26 à 16 h 32

          Des bribes. Lui il s'attend peut être a jouer beaucoup comme a nice sous l'impulsion du tant aimé ici Claude puel 😅
          Les momes maintenant ont les crocs . Ils veulent jouer titulaire tout de suite .
          Mbappe , yamal etc ont laissé des traces dans les ciboulots

    5. cavegone
      cavegone - mar 16 Juin 26 à 16 h 39

      Ça aurait été épais les commentaires si on avait perdu un match avec Molebe et AGR titulaires 😂

      De ce que j’ai vu de Molebe à Montpellier il n’a absolument pas le niveau de Moreira ou Fofana, ni meme Karabec. Et AGR a fini aussi vissé sur le banc à Annecy. Je vois pas à qui il aurait du prendre du temps.

      C’est encore une fois simplement un moyen de critiquer le coach depuis son canapé…🙄

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