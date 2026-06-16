OL - Mercato : Fonseca a fini de convaincre Boudache

Supporter de l'OL durant sa jeunesse, Kaïl Boudache n'a pas hésité longtemps face à l'intérêt du club lyonnais. L'échange avec Paulo Fonseca a fini de le convaincre, le coach portugais donnant sa chance aux plus jeunes.

Cette fois, il n'aura plus besoin d'acheter le maillot ou de faire un échange avec Khalis Merah. À compter de la reprise le 29 juin, Kaïl Boudache vivra, mangera et dormira OL pour les cinq prochaines saisons. En fin de contrat avec l'OGC Nice, son club formateur, l'ailier a choisi de rejoindre la capitale des Gaules pour signer son premier contrat professionnel. Un pari sur l'avenir pour le club lyonnais, mais à moindre coût puisqu'il n'y a pas eu d'indemnité de transfert à payer. Pour Boudache, le choix coulait de source, lui dont la famille "était supportrice de l'OL" à Alès, pourtant terre marseillaise. "Ça fait pas mal de temps que l’OL avait contacté mon entourage et quand je l’ai su, j’ai été obligé de dire oui, je n’ai pas hésité, a-t-il déclaré dans sa vidéo de présentation. Je me suis revu petit avec le maillot. Les appels téléphoniques m’ont montré leur intérêt de m’avoir. J’ai eu pas mal de monde au téléphone."

"Le coach fait progresser les jeunes"

En plus de Matthieu Louis-Jean, qui a géré les discussions avec l'entourage, l'international U23 algérien a pu échanger avec Khalis Merah, devenu "un ami" ces derniers mois, mais aussi Paulo Fonseca. Une conversation primordiale dans un transfert, quand bien même le joueur semble déjà sûr de son choix. Mais entre Kaïl Boudache et l'OL, ce fut une évidence, encore plus après la discussion avec le coach portugais. "Avoir le coach était très important car ça permet d’avoir son ressenti, sa vision des choses, est-ce qu’il compte vraiment sur toi. Ça m’a fait valider mon choix. En voyant le coach faire progresser les jeunes et leur donner leur chance, bien sûr que c’est un point qui a compté." À 20 ans, Boudache compte désormais lancer pleinement sa carrière professionnelle, après 19 matchs sous les couleurs niçoises.