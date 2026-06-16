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Junior Kadile, joueur du Servette FC
Junior Kadile, joueur du Servette FC (Twitter du club)

Servette, Sion… l’OL aime bien les clubs suisses en préparation

  • par David Hernandez

    • Cet été, l’OL disputera a minima trois matchs amicaux dans sa préparation. Deux se joueront contre des clubs suisses. Loin d’être une première depuis les années 2010.

    Il reste encore deux matchs amicaux à dévoiler, mais le début du programme estival de l’OL est déjà bien rempli. En plus du stage à l’Adidas Campus du 19 au 24 juillet, les joueurs de Paulo Fonseca disputeront trois matchs amicaux dans la région. Deux du côté du GOLTC (MâconSaint-Gall) et qui se joueront à huis clos et un autre à Bourgoin-Jallieu contre le Servette FC. Les Grenats ne seront pas le premier club suisse qui croisera la route de l’OL en juillet. En effet, quatre jours avant le court déplacement à Pierre-Rajon, les Lyonnais affronteront Saint-Gall le 11 juillet.

    Un club de sixième division en 2020

    Depuis 2010, les oppositions amicales contre les voisins helvètes sont plutôt monnaie courante. Si ce sera une première contre Saint-Gall, l’OL a déjà croisé la route du Servette à deux reprises : en 2010 et en 2019. À côté de ça, le FC Sion a également croisé le fer avec la formation lyonnaise par deux fois (2015, 2018). Un club de sixième division suisse s’est même glissé dans ces programmes estivaux avec l’US Port Valais, qui avait affronté l’OL en 2020.

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