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Moussa Niakhaté avec le Sénégal
Moussa Niakhaté avec le Sénégal (Photo by RYAN PIERSE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Niakhaté (OL) lance sa Coupe du monde avec le Sénégal ce mardi

  • par Alban Nivet

    • Alors que la Coupe du monde 2026 bat son plein aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Moussa Niakhaté s'apprête à faire son entrée dans la compétition. Le défenseur de l'OL et le Sénégal débuteront leur phase de groupes ce lundi face à la France.

    Présent dans la liste définitive des Lions de la Teranga, Niakhaté devrait occuper une place importante dans le dispositif de Pape Thiaw. Ainsi le défenseur lyonnais s'est progressivement imposé comme l'un des cadres de l'arrière-garde sénégalaise depuis ses débuts en sélection en 2023.

    Un groupe relevé pour le Sénégal

    Versé dans le groupe I, le Sénégal entamera son Mondial par un choc face à la France avant d'affronter la Norvège puis l'Irak. Les Sénégalais espèrent franchir la phase de groupes pour la troisième fois de leur histoire après les éditions 2002 et 2022. Aux côtés de joueurs expérimentés comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou encore Édouard Mendy, Moussa Niakhaté aura la lourde tâche de contenir les attaques adverses dans un groupe particulièrement compétitif.

    Un Lyonnais attendu

    À 30 ans, Niakhaté abordera la première Coupe du monde de sa carrière. Arrivé à l'OL à l'été 2024, le défenseur central sort d'une saison pleine sous le maillot lyonnais et figure parmi les éléments clés de la sélection sénégalaise. Plusieurs observateurs le présentent même comme l'un des hommes forts du secteur défensif des Lions de la Teranga.

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