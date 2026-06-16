Touché au niveau musculaire il y a quelques jours, Nicolas Tagliafico semble récupérer plus vite que prévu. Lionel Scaloni n’a d’ailleurs pas acté le forfait du latéral de l’OL qui pourrait bien être sur le banc contre l’Algérie dans la nuit de mardi à mercredi (3h).

Et si Nicolas Tagliafico était finalement sur la feuille de match cette nuit pour le choc entre l'Argentine et l'Algérie ? Cela paraissait inconcevable il y a encore quatre jours. Et pourtant, les différentes informations venues du camp de base argentin laissent la porte ouverte à cette possibilité. Victime d'une lésion musculaire en fin de semaine dernière, le latéral de l'OL avait été annoncé comme absent certain pour le match contre l'Algérie et même celui contre l'Autriche lundi prochain. Le week-end semble cependant avoir fait du bien à Tagliafico. Dimanche, il a été aperçu à l'entraînement, touchant le ballon après une séance individuelle en salle.

Pas de prise de risques avant l'Autriche ?

Lundi, Lionel Scaloni aurait pu acter son forfait pour le premier match des champions du monde en titre, dans la nuit de mardi à mercredi (3h). Il n'en a rien été, le sélectionneur laissant planer le doute. "Il n'y a pas de blessés, nous verrons si Nico (Tagliafico, ndlr) participera à une partie de l'entraînement avec le groupe, mais l'infirmerie est désormais vide. Je n'ai jamais eu de problème pour composer l'équipe, mis à part le fait de devoir laisser certains joueurs importants sur le banc." Plus que jamais sur le retour, Nicolas Tagliafico devrait malgré tout être trop juste contre les Fennecs, ce qui lui laissera près d'une semaine pour se remettre complètement sur pied avant le match contre l'Autriche.