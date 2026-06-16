Après plusieurs semaines de rumeurs, OL Lyonnes a officialisé ce mardi l'arrivée de Caroline Weir. Libre depuis la fin de son contrat avec le Real Madrid, l'internationale écossaise s'est engagée jusqu'en juin 2029 avec le club lyonnais. Un renfort de premier choix pour les Fenottes, qui ambitionnent de reconquérir la Ligue des champions.

À 30 ans, Caroline Weir franchit une nouvelle étape dans sa carrière en rejoignant OL Lyonnes. Arrivée au Real Madrid en 2022 après un passage remarqué à Manchester City, la milieu offensive a disputé 125 matchs sous les couleurs madrilènes pour 63 buts inscrits. Elle quitte la capitale espagnole en tant que meilleure buteuse de l'histoire du club. Lors de la saison 2025-2026, l'Écossaise a encore démontré toute son influence offensive avec 20 buts et 8 passes décisives en 40 rencontres. Au cours des deux dernières saisons, elle a été impliquée sur 55 buts toutes compétitions confondues.

Un profil d'expérience pour retrouver le sommet européen

Finaliste de la Ligue des champions au printemps dernier, OL Lyonnes poursuit son mercato avec une joueuse rompue aux grands rendez-vous. Capitaine de l'Écosse et nommée parmi les candidates au Ballon d'Or 2025, Caroline Weir apportera son expérience du très haut niveau à l'effectif de Jonatan Giráldez. Après avoir réalisé le triplé championnat, Coupe de France et Coupe de la Ligue lors de la saison écoulée, les Lyonnaises affichent clairement leurs ambitions. Avec l'arrivée de Caroline Weir, OL Lyonnes se dote d'une arme offensive supplémentaire pour tenter de reconquérir une Ligue des champions qui lui échappe depuis 2022.