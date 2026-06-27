La saison 2025/2026 a représenté un immense chantier pour l’OL. Entre les départs de cadres, les contraintes financières et l’arrivée de nombreux paris, la cellule de recrutement lyonnaise a pourtant réussi à bâtir un effectif compétitif. Un an plus tard, le défi sera désormais de reproduire cette réussite lors du mercato 2026/2027.

Sous le contrôle de la DNCG, l’OL abordait l’été 2025 avec une double mission : assainir ses comptes et reconstruire un effectif privé de nombreux cadres. Les départs de Rayan Cherki, Georges Mikautadze, Lucas Perri ou encore Alexandre Lacazette représentaient un immense défi, auquel s’ajoutaient plusieurs retours de prêt à gérer. Malgré cela, le club rhodanien a réussi son pari en réalisant plus de 110 millions d’euros de ventes pour environ 50 millions investis, tout en intégrant plusieurs jeunes de l’Académie à l’effectif professionnel.

Des paris méconnus devenus des réussites

Plutôt que de chercher des remplaçants au même statut, la cellule de recrutement menée par Matthieu Louis-Jean a misé sur des profils à fort potentiel. Recruté pour seulement 2 millions d’euros en provenance du Sporting, Afonso Moreira a été la plus grande révélation du mercato, au point de générer une potentielle plus-value de 27,5 millions d’euros, soit l’un des transferts les plus rentables de l’histoire du club. À ses côtés, Pavel Šulc (7,5 M€) s’est imposé comme un élément majeur de l’attaque avec 14 buts et 7 passes décisives. Tyler Morton, acheté 10 millions d’euros à Liverpool, est devenu incontournable au milieu avec 43 matchs disputés sur 48. Dans les buts, Dominik Greif a également répondu aux attentes avec 14 « clean sheets » et une place parmi les meilleurs gardiens de Ligue 1. Si Ruben Kluivert a connu une adaptation plus irrégulière, la recrue a apporté des solutions supplémentaires à Paulo Fonseca. Mais le recrutement lyonnais ne s'est pas limité aux transferts définitifs. En obtenant le prêt d'Endrick, l'OL a également su saisir une opportunité de marché en attirant l'un des plus grands espoirs du football mondial.

Des paris qui n'ont pas tous porté leurs fruits

À l'inverse, certaines opérations ont laissé plus de doutes. Les prêts de Martin Satriano, d'Adam Karabec ou de Roman Yaremchuk n'ont pas apporté l'impact offensif espéré, tandis que le retour de Rachid Ghezzal n'a pas eu l'influence attendue. Le cas de Matt Turner, recruté avant d'être directement prêté, ou le rôle plus secondaire de Hans Hateboer viennent également nuancer le bilan du mercato. Enfin, certains profils comme Noah Nartey ou Noham Kamara restent davantage des paris sur l'avenir et devront encore confirmer.

Un mercato au contexte plus favorable

Un an après avoir dû composer sous la surveillance de la DNCG, l'OL aborde l'été 2026 dans une situation plus favorable. Le passage devant le gendarme financier, prévu le 23 juin, doit permettre au club d'obtenir davantage de marge de manœuvre sur le marché des transferts. Le club pourra également s'appuyer sur la perspective d'une qualification en Ligue des champions via les barrages pour renforcer son attractivité. Le défi de Matthieu Louis-Jean sera de trouver de nouvelles opportunités capables de suivre la trace de Moreira, Šulc ou Morton. Le succès du mercato 2025/2026 a créé une référence. Reste désormais à savoir si l'OL pourra réaliser, une deuxième fois de suite, un recrutement aussi intelligent.