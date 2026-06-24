Tous les clubs de Ligue 1 sont passés devant la DNCG. Seuls deux, l'OL et l'OM, n'ont pas encore le verdict de l'organisme de contrôle. Pour des raisons différentes et pas avec les mêmes perspectives.

Cette année, la DNCG n'a pas été très dure avec les formations françaises. Après les derniers rendez-vous du 23 juin, Monaco est le seul club à être sanctionné à ce jour. Les Monégasques écopent d'un encadrement de la masse salariale. Toutes les autres formations fixées ont obtenu le feu vert du "gendarme financier". Mais les deux cas les plus intéressants sont à venir : ceux de l'OL et de l'OM.

En effet, les derniers 4e et 5e du championnat n'ont pas encore eu le verdict pour 2026-2027. Pour des raisons différentes néanmoins. Les Lyonnais sont dans un processus de changement d'actionnaire. Michele Kang s'est présentée à Paris mardi afin d'expliquer le projet, ce qui n'entre pas dans le cadre d'une audition "classique". Le retour de la Direction nationale du contrôle de gestion est attendu dans les prochains jours, sachant que le lien avec l'Olympique lyonnais se prolongera à propos des récents bouleversements, comme le veut la procédure standard.

Marseille dans le viseur

Quant aux Marseillais, la situation n'est pas très reluisante. L'instance a décrété pour eux un sursis en attente d’éléments complémentaires. Une décision que son rival a déjà connue en novembre 2023. Sauf surprise, les Phocéens devraient être punis lorsqu'ils repasseront leur entretien, car leur dossier n'a pas convaincu.

L'OL aussi pourrait rester sous surveillance, avec par exemple un encadrement des rémunérations. Réponse officielle d'ici la fin de la semaine normalement.