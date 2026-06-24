La 3e journée de cette Coupe du monde 2026 va débuter ce jeudi 25 juin. L'occasion de faire un nouveau point sur les joueurs liés à l'OL engagés dans la compétition. Entre qualification acquise, situation délicate ou temps de jeu limité, les Lyonnais n'abordent pas le dernier match dans les mêmes conditions.

Après près de deux semaines de compétition, la phase de groupes entre dans sa dernière ligne droite. Ils sont six joueurs liés à l'OL à participer à ce Mondial, si l'on inclut Matt Turner et Duje Caleta-Car, tous deux prêtés, et si l'on exclut Endrick, qui reviendra au Real Madrid.

Tagliafico en bonne position, Niakhaté sous pression

Nicolas Tagliafico est aujourd'hui le Lyonnais le mieux placé. Victime d'une blessure musculaire avant le début du tournoi, le défenseur argentin avait manqué la confrontation face à l'Algérie (3-0) avant de faire son retour contre l'Autriche (2-0). Entré en jeu à la 81e minute, le latéral gauche a participé au deuxième succès de l'Albiceleste, déjà qualifiée pour la phase finale.

La situation est beaucoup plus délicate pour Moussa Niakhaté. Après la défaite contre la France (1-3), le Sénégal s'est incliné face à la Norvège (2-3). Le défenseur central de l'OL a disputé l'intégralité des deux rencontres, mais les Lions de la Teranga n'ont toujours pas pris le moindre point avant d'affronter l'Irak lors de la dernière journée.

Nuamah et Caleta-Car toujours en attente

Lundi soir, Ernest Nuamah et Duje Caleta-Car sont restés sur le banc de touche. Face à l'Angleterre, le Ghana a obtenu un nul précieux (0-0) qui lui permet de conserver la deuxième place du groupe L avec quatre unités. Les Black Stars devront désormais valider leur qualification face à la Croatie, mais même une défaite ne devrait pas être préjudiciable.

De son côté, la sélection croate s'est relancée dans la course aux 16es de finale grâce à son succès contre le Panama (1-0). Comme lors de la première journée contre les Anglais, Duje Caleta-Car n'a pas quitté sa chasuble de remplaçant. Avec trois points au compteur, l'équipe des Balkans jouera son avenir dans la compétition lors d'un match décisif face aux Ghanéens.

Turner qualifié, Šulc encore en vie

Matt Turner aussi n'a toujours pas disputé la moindre minute avec les États-Unis. Le gardien est resté sur le banc lors des victoires contre le Paraguay (4-1) et l'Australie (2-0). Déjà qualifiés pour la phase finale, les Américains pourraient faire tourner lors de leur dernière partie face à la Turquie.

Pavel Šulc est en sursis avec la République tchèque. Battus par la Corée du Sud (1-2) lors de la première journée, les Tchèques ont ensuite partagé les points avec l'Afrique du Sud (1-1). Šulc s'est fait remarquer lors de son entrée puisqu'il a effectué une main dans sa surface permettant aux Sud-Africains d'obtenir un penalty et d'égaliser. Le milieu offensif avait disputé 64 minutes lors de la première affiche avant de jouer 36 minutes durant la seconde sortie.

Le calendrier des Lyonnais au Mondial

Matt Turner (États-Unis)

États-Unis - Paraguay (4-1, sur le banc)

États-Unis - Australie (2-0, sur le banc)

États-Unis - Turquie (26/06)

Moussa Niakhaté (Sénégal)

France - Sénégal (3-1, 90 minutes)

Norvège - Sénégal (3-2, 90 minutes)

Sénégal - Irak (26/06)

Duje Caleta-Car (Croatie)

Angleterre - Croatie (4-2, sur le banc)

Panama - Croatie (0-1, sur le banc)

Croatie - Ghana (27/06)

Nicolas Tagliafico (Argentine)

Argentine - Algérie (3-0, sur le banc)

Argentine - Autriche (2-0, 9 minutes)

Jordanie - Argentine (28/06)

Pavel Šulc (République tchèque)

Corée du Sud - République tchèque (2-1, 64 minutes)

République tchèque - Afrique du Sud (1-1, 36 minutes)

République tchèque - Mexique (25/06)

Ernest Nuamah (Ghana)