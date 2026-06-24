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Ernest Nuamah (Ghana) à la CAN
Ernest Nuamah (Ghana) à la CAN (Photo by SIA KAMBOU / AFP)

Coupe du monde : le Ghana de Nuamah résiste, la Croatie de Caleta-Car se relance

  • par Alban Nivet

    • Aucun des deux Lyonnais n'a joué ce mardi. Néanmoins, Ernest Nuamah et Duje Caleta-Car peuvent se réjouir des résultats de leur équipe respective au Mondial.

    La deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du monde a pris fin dans la nuit de mardi. Un riche programme avec le Portugal, l'Angleterre ou encore la Colombie. Deux Lyonnais étaient concernés par des rencontres, mais aucun des deux n'a joué. Ernest Nuamah et Duje Caleta-Car se sont contentés de rester sur le banc et d'observer leur équipe respective. Malgré ce temps de jeu nul, ils auront le sourire.

    Les Ghanéens, par exemple, ont tenu tête aux Three Lions (0-0). Après leur succès contre le Panama en ouverture (1-0), ils comptent quatre points et devraient se qualifier pour les 16es. L'ailier a été remplacé dans le 11 par Iñaki Williams, alors qu'il était titulaire lors de la rencontre précédente. Les Black Stars ont leur destin en main pour finir à minima deuxièmes, voire mieux.

    Les Croates en danger face au Ghana

    Pour cela, les hommes de Carlos Queiroz ne devront pas perdre face aux Croates, qui se sont relancés. Les coéquipiers du défenseur central ont gagné, péniblement, contre les Panaméens. Ante Budimir a soulagé les siens en marquant le seul but du match à la 54e minute. Suffisant, mais pas très rassurant après le revers face aux Anglais (4-2), pour le groupe de Zlatko Dalić, qui, en cas de défaite devant le Ghana, sera en grand danger la suite. Rendez-vous pour les deux membres de l'OL le 27 juin à 23 heures.

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