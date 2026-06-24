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Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l'OL
Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l’OL

Le sportif de nouveau au centre des débats à l'OL ?

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Avec la prise de pouvoir de Michele Kang, l'OL se dirige vers un actionnariat apaisé. De quoi laisser le sportif reprendre la place qui lui revient ?

    Cette communication était très attendue. Mardi, l'OL a acté, sous réserve qu'il reste bien en Ligue 1, l'arrivée comme actionnaire majoritaire de Michele Kang. Via Olympe Bidco, elle récupérerait l’intégralité des titres d'Eagle Bidco, soit 87,8% du capital du club. Une nouvelle accueillie de manière plutôt positive au vu de l'année écoulée, même si l'avenir ne sera pas tout rose pour autant. Maintenant, reste à traduire tout cela sur le sportif dans les mois à venir.

    "Être à la hauteur de l’investissement personnel de Michele Kang"

    C'est le sens du discours tenu par Michael Gerlinger, le directeur général. "Nous sommes particulièrement reconnaissants envers Michele qui a choisi de reprendre l’Olympique lyonnais. Son engagement nous encourage à poursuivre tous les profonds changements que nous avons amorcés pour que notre club soit toujours plus fort. Nous l'avons remis sur la bonne voie, permettant à notre cellule sportive de travailler sereinement. Avec Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour être à la hauteur de l’investissement personnel de Michele", promet le dirigeant.

    Désormais, ce sont effectivement le directeur technique et l'entraîneur qui passeront au révélateur. Le premier sur le mercato, avec l'obligation de dégager des bénéfices sans affaiblir l'équipe. Le deuxième, dans sa capacité à qualifier son groupe pour la Ligue des champions. Pour cela, rendez-vous dans un mois et demi, le 4 ou 5 août, pour le 3e tour préliminaire.

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    3 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mer 24 Juin 26 à 11 h 09

      "avec l'obligation de dégager des bénéfices sans affaiblir l'équipe"

      faut être un peu magicien à l'OL

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    2. Avatar
      Steph Du 38 - mer 24 Juin 26 à 11 h 41

      je suis curieux de connaitre le côut d'acquisition ! comparativement à la précdente vente ou du moins, la valeur supposée du club. M'enfin, il y a pas mal de confidentiels donc attendons un peu ... peut etre

      Signaler
      1. Avatar
        Steph Du 38 - mer 24 Juin 26 à 11 h 44

        Raté c'est bien expliqué dans un autre article.

        Signaler

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