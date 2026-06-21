Mercato : une première semaine mouvementée pour l'OL

Après seulement une semaine de mercato, les mouvements autour de l'OL sont nombreux. Entre l'arrivée de Kaïl Boudache et le départ d'Afonso Moreira, ça bouge.

En début de semaine, l'OL passera par la case DNCG, comme les quelques clubs qui n'ont pas encore l'occasion de se présenter devant le gendarme financier. Mais cela ne l'a pas empêché de se montrer actif sur le marché des transferts. Celui-ci est ouvert depuis une semaine tout juste, et les mouvements sont déjà nombreux entre Rhône et Saône. Un mercato qui s'annonce quoi qu'il arrive animé cet été.

Bientôt deux dossiers ficelés pour les arrivées ?

Ainsi, l'Olympique lyonnais a officialisé les venues de Kaïl Boudache et de Noham Kamara. Pour ce dernier, précisons qu'il s'agissait d'une option d'achat. Chez les jeunes, on notera par exemple la signature du défenseur Sawann Chaulet depuis l'AS Saint-Priest. En clair, ça s'active beaucoup dans le sens des arrivées, sachant que deux dossiers sont pratiquement bouclés : Mads Bidstrup et Julien Duranville.

Pour les départs, c'est logiquement un peu plus calme, même si les Rhodaniens ont perdu un pion essentiel de 2025-2026. Afonso Moreira s'est engagé avec le Bayer Leverkusen jeudi, moyennant 29,5 millions d'euros, sans les bonus. Il a également convenu de ne pas lever la majorité des options d'achat de ses prêts, à l'image de celui d'Adam Karabec. À l'Académie, Prince Mbatshi n'est pas conservé. Pour le reste, quelques rumeurs, mais les choses concrètes avanceront plus certainement dans les semaines à venir sur ce sujet.