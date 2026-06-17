Académie - Mercato : Mbatshi quitte l’OL et rejoint la Tchéquie

Arrivé à l’OL Académie il y a dix ans, Prince Mbatshi a annoncé son départ de son club formateur. Le défenseur congolais va rejoindre la Tchéquie pour son premier contrat professionnel.

Il ne faisait pas partie des joueurs non conservés à l’issue de la saison écoulée. Pourtant, Prince Mbatshi a choisi de quitter également l’OL au cours de sa formation. À 20 ans, le défenseur central a informé sur ses réseaux sociaux son départ de son club formateur qu’il avait rejoint à l’âge de 10 ans en provenance de l’AS Buers. N’ayant pas signé de contrat professionnel à l’OL, Mbatshi va lancer sa carrière du côté de la Tchéquie.

Quatrième du tournoi Maurice Revello avec la RDC

Il va rejoindre le club du FC Zlin, pensionnaire de première division, tandis que le club rhodanien devrait conserver un pourcentage sur un futur transfert. Ayant évolué ces deux dernières saisons avec la réserve lyonnaise, Prince Mbatshi vient de disputer le tournoi Maurice Revello avec la République démocratique du Congo. Aux côtés de Nehemie Lurika, autre pensionnaire de l’académie, le défenseur congolais a pris la quatrième place, battu par la Côte d’Ivoire d’Yvann Konan dans la petite finale.