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Les supporters de l'OL contre Auxerre
Les supporters de l’OL contre Auxerre (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

OL : la campagne d'abonnement grand public a ouvert

  • par David Hernandez

    • Après la campagne de réabonnement ouverte pendant une dizaine de jours, les supporters de l'OL qui n'étaient abonnés la saison passée peuvent désormais prendre leur précieux sésame. Avec l'espoir de retrouver la Ligue des champions, qui entraînera un surplus financier.

    Dans un peu plus de deux mois, la Ligue 1 sera de retour avec un déplacement à Toulouse pour la première journée. Les joueurs de Paulo Fonseca ne seront de retour au Parc OL qu'à la fin août avec la venue du Havre à Décines. Toutefois, les supporters et le groupe lyonnais auront déjà retrouvé leur antre décinoise quelques semaines plus tôt avec le troisième tour de qualification de la Ligue des champions. Une rencontre qui fait partie du "Pack Classique Intégral" proposé par le club pour sa campagne d'abonnement et annoncé à partir de 406€.

    Un surplus en cas de qualification en Ligue des champions

    Après une période consacrée aux anciens abonnés, la campagne grand public a été lancée ce mercredi 17 juin avec donc la possibilité de s'offrir les 17 matchs de Ligue 1 ainsi que les quatre matchs de la phase de ligue de Coupe d’Europe, le tour préliminaire ainsi que l’éventuel barrage d’accession à la Ligue des champions. La C1 pourrait d'ailleurs avoir une incidence sur le tarif payé au préalable, comme indiqué par l'OL. En effet, une qualification pour la coupe aux grandes oreilles entraînera un surplus financier allant de 104 à 149€ suivant le bloc choisi dans la formule classique alors que le "Pack Europe" ne sera pas mis en vente cette saison (match à l'unité). Mais, comme chaque saison, il y en a pour tous les goûts avec la formule famille, ferveur, etc.

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